Una nueva película narrará la ‘decepción y tristeza’ de Meghan Markle al volverse royal

‘Harry & Meghan: Escaping the Palace’ es el nombre de la película que se está preparando sobre los duques de Sussex. Y ya hay actores puestos.

Todo indica que volveremos a ver a Harry y Meghan en televisión. Y no, no será a causa de alguna controversial entrevista como la de Oprah Winfrey, sino para una película. Aunque los verdaderos duques de Sussex no actuarán, su historia quedará plasmada para una película titulada Harry & Meghan: Escaping the Palace (‘Harry y Meghan: Escapando del Palacio’).

La película detallará «el aislamiento, tristeza y decepción» de Meghan Markle

Será una producción del canal televisivo estadounidense Lifetime, donde se centrarán en la crónica de los Sussex a partir del 2018 —de hecho, ya había otras dos muestras sobre la vida de los duques: Harry & Meghan: A Royal Romance (2018) y Harry & Meghan: Becoming Royal (2019).

La descripción detallada de Escaping the Palace es: «explorar lo que realmente sucedió dentro del palacio y que condujo al príncipe Harry y Meghan Markle abandonar todo y hacerse un futuro propio con su hijo Archie.

La película detallará la el aislamiento y tristeza de Meghan, su decepción ante ‘La Firma’ y cómo nunca la defendió ante los ataques de la prensa, así como el miedo de Harry de que la historia de Diana se repitiera«.

Jordan Dean (The Punisher) y Sydney Morton (She’s Gotta Have It) serán Harry y Meghan, respectivamente. También anunciaron que se rodará a partir de otoño 2021.

La vida de los duques de Sussex en pantalla

De acuerdo con People, A Royal Romance fue el inicio de lo que muchas personas presenciarían sobre los antecedentes del amor entre Harry y Meghan —con un toque de ficción, por supuesto. Con la segunda entrega, Becoming Royal, dieron un vistazo de la vida de casados y la actriz que interpreta a Markle contó que ‘no se trataba sobre el coqueteo y romance, sino sobre cómo Meghan va a encajar en la realeza’.

Otra de las apuestas televisivas que dieron ilusión para recrear la historia de los duques de Sussex, fue The Crown. Claro que esto no sucedió —ni sucederá. En entrevista con The Hollywood Reporter, Peter Morgan reveló que se siente ‘mucho más cómodo escribiendo sobre cosas que pasaron por lo menos hace 20 años’, aludiendo a que la historia de Harry y Meghan es demasiado reciente y aún tiene un variado porvenir.

¿Qué opinas de esta nueva película de Harry y Meghan?

