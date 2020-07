El príncipe Harry y Meghan Markle llevan meses enfrascados en los preparativos de su nueva organización solidaria ‘Archewell’.

Aunque por el momento no han trascendido demasiadas novedades sobre los planes de los duques de Sussex, el príncipe Harry y Meghan Markle, en relación con la puesta en marcha de su nueva organización solidaria, la cual han bautizado con el nombre de ‘Archewell en honor a su retoño Archie, eso no significa que la pareja no haya estado trabajando «muy duro», como apuntan fuentes de su entorno, para que la entidad empiece a operar lo antes posible de manera oficial.

Según informa la revista Town & Country, los dos enamorados están muy ilusionados ante la oportunidad que les brindará la citada organización de contribuir a cambios «profundos y significativos» en beneficio de los más desfavorecidos, así como para «reforzar» aquellas comunidades más afectadas por la crisis del coronavirus y el impacto económico que de ella se deriva.

Los duques de Sussex trabajan sin descanso en su nueva fundación

«Están manos a la obra, trabajando muy duro y directamente implicados con todas las labores que implica una fundación de su categoría. Los duques quieren ayudar a materializar esos cambios profundos, significativos y positivos que necesita el mundo, dar voz a aquellos que no la tienen y apoyar a los nuevos y diversos líderes del futuro», aseguró un confidente a la mencionada publicación.

«Muchas de las iniciativas que marcarán el carácter de Archewell ya se están implementando y darán resultados muy satisfactorios. Todavía queda mucho por hacer y mucho por llegar, porque el trabajo nunca termina cuando el objetivo prioritario es el de respaldar y reforzar a las comunidades», añadióel mismo informante.

Por: Bang Showbiz