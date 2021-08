Los talentos ocultos de la reina Isabel que tal vez no conocías

Una carta descubierta de 1945 revela detalles y talentos poco conocidos de la reina Isabel.

La reina Isabel II es la monarca número 40 desde Guillermo el Conquistador y la reina más antigua en la historia británica. Pero antes de tomar el trono, la joven princesa hizo mucho más que disfrutar de la buena vida en el palacio de Buckingham, así revela una carta que escribió en 1945.

Isabel, ahora de 95 años, puede presumir de una vida larga y fascinante. Entre todo lo que se puede decir en su biografía es que durante su reinado ha viajado más que cualquier otro monarca, que incluyen 261 visitas oficiales al extranjero, con 96 visitas de estado a 116 países diferentes. Y en su vida personal, dentro de la Familia Real, es madre de cuatro, abuela de ocho y bisabuela de once.

Además de todo lo anterior hay un capítulo importante de la vida de la reina que ha estado enterrado durante mucho tiempo en los libros de historia. Se trata de una carta que dio a conocer Express.co.uk, la cual escribió la joven princesa Isabel en 1945, de 19 años, con su puño y letra, y que revela un lado que pocos conocen de la longeva monarca. Este histórico documento ya se vendió documento en una subasta, pero lo que revela es notable y se dio a conocer.

La carta se escribió en papel con membrete del palacio de Buckingham a «Mary» y está firmada «Lilibet», el apodo de la familia a la reina, y tiene fecha del 24 de abril de 1945, pocos días después de su cumpleaños número 19.

¿Qué dice la carta?

Lo que revela el papel es cómo se sintió la reina sobre uno de los momentos más formativos de su vida: los años de la Segunda Guerra Mundial y cómo sirvió en el Servicio Territorial Auxiliar durante esta guerra.

Después de que Gran Bretaña entrara en la Segunda Guerra Mundial en 1939, muchos de los niños que vivían en Londres fueron evacuados para protegerlos de los frecuentes bombardeos aéreos, y fue así que un político de alto rango instó al rey George VI a llevar a Isabel, entonces de 13 años, y a su hermana Margarita, de 9, a Canadá.

Sin embargo, la madre de Isabel no lo permitió y dijo: «Los niños no se irán sin mí. No me iré sin el rey. Y el rey nunca se irá».

Así que las dos princesas fueron trasladadas al castillo de Balmoral, a la Sandringham House y, finalmente, al castillo de Windsor, donde esperaron la guerra.

Pero tan pronto como tuvo la edad suficiente, Isabel salió para hacer su contribución y fue nombrada segunda subalterna honoraria en el Servicio Territorial Auxiliar con el número de servicio 230873.

En 1945, antes de que terminara la guerra, se formó como conductora y mecánica, y se le otorgó el rango de comandante junior honoraria, junto con la hija de Winston Churchill.

Más talentos de la reina Isabel

Esta temporada le dio a la reina algunos de sus talentos ocultos más impresionantes: ser la única monarca que puede cambiar una bujía y un neumático.

La carta de 1945 revela a la reina contándole a su amiga que ella «acababa de terminar un curso de mecánica en el ATS que me pareció muy interesante».

“Nunca antes había trabajado tan duro en mi vida, ya que todo lo que aprendí era completamente nuevo para mí: todas las partes de un automóvil y todas las complejidades de la lectura de mapas. Pero lo disfruté mucho y lo encontré una gran experiencia”, aseguró la entonces princesa.

Después de la guerra

Al final de la guerra en Europa, en el Día de la Victoria en Europa, Isabel y Margarita se escabulleron a la calle y se mezclaron de forma anónima con la multitud que celebraba en las calles de Londres.

«Les preguntamos a mis padres si podíamos salir y ver por nosotros mismas. Recuerdo que estábamos aterrorizadas de que nos reconocieran … Recuerdo filas de personas desconocidas que se tomaban del brazo y caminaban por Whitehall, todos nosotros estábamosabrumados por una marea de felicidad y alivio”, contó más tarde la reina durante una entrevista.

En tiempos de posguerra, la reina retuvo el conocimiento que aprendió en el ATS.

Desde entonces, a la reina Isabel le encantan los carros y sabemos que es famosa por conducir ella misma por sus fincas. De hecho, la reina es la única persona en Gran Bretaña que puede conducir sin una licencia o matrícula en su automóvil.

¿Sabías esta curiosidad y los talentos de la reina Isabel?