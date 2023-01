Marie Chantal de Grecia, la ecuatoriana y reina consorte sin trono que ya subió (casi) al mismo rango que su "enemiga" Letizia

"Reina" consorte y empresaria: Marie Chantal regresó al ojo público tras el funeral de Constantino II de Grecia, el último exrey de los helenos y quien fuera tío de Felipe VI de España. Y es que Marie está casada con Pablo de Grecia, el primo del marido de Letizia que conservó el título de realeza en una monarquía vacía. Marie Chantal de Grecia no solo se ha codeado con la familia real, sino que ella misma ha decidido tomar el mundo empresarial en la palma de su mano. Te damos algunos datos que quizá no sabías de la ahora “reina” consorte que se conoce como enemiga de la reina Letizia.

¿Quién es y qué edad tiene Marie Chantal?

Nacida en 1968 en Londres (tiene 54 años), su papá es el empresario británico nacido en Estados Unidos Robert Warren Miller —seguro ubicas su trabajo, es nada menos que cofundador de los duty free—, y de madre ecuatoriana, María Clara Pesantes Becerra. Robert, de 89 años, tiene un valor neto de 1.9 billones de dólares, y como inició sus negocios en Hong Kong, la pequeña Marie Chantal estudió en esta región desde que era pequeña.

Ya para los años ochenta, estudió con sus dos hermanas —Pía, 57, y Alexandra, 50,— en Suiza y luego en una escuela bilingüe en París. Tomó un curso de dibujo de un año en la Academia de Artes de Nueva York gracias que recibió una beca ni más ni menos concedida que por Andy Warhol, e inició una licenciatura en Historia del Arte. El amor tocó a su puerta y decidió abandonar los estudios, pues un galán heredero a la corona griega se arrodilló frente a ella en las montañas nevadas de Gstaad —la pista de esquí más lujosa y exclusiva de Suiza—, una noche de Navidad.

¿Cuántos años tiene Pablo de Grecia?

Pablo de Grecia y Dinamarca, esposo de Marie Chantal de 55 años, es el hijo de Constantino II y Ana María de Dinamarca, así como sobrino de las reinas Margarita II de Dinamarca y Sofía de España. A pesar de ser el segundo hijo —tiene una hermana mayor, Alexia—, con su derecho de género se convirtió en heredero de la casa griega solamente para el título: la monarquía en Grecia fue abolida por el referéndum de 1974 que puso fin a la dinastía danesa instaurada en 1863 por el bisabuelo de Constantino II, Jorge I.

¿Cuántos hijos tiene Marie Chantal de Grecia?

La millonaria y el príncipe heredero se casaron un 1 de julio de 1995 —fun fact no tan fun, fecha en la que la princesa Diana celebraría uno de sus sus últimos cumpleaños con vida—, la novia portó un vestido Valentino y el anillo de compromiso era un zafiro de talla cabujón con diamantes en forma de corazón. Sellaron su amor en la Catedral de Santa Sofía en Londres, y también con la dinastía de sus cinco hijos.

Los hijos de Marie Chantal y Pablo de Grecia son la princesa Olympia y los príncipes Constantino, Aquileas, Odysseas Kimon y Aristides Stavros de Grecia. La primogénita de los royals de Grecia vive en Nueva York y según el reporte de UFO no more, fue la segunda royal que más gastó en ropa en 2022 —estrenando 51 piezas nuevas con un costo de 228, 930 euros (casi 5 millones de pesos mexicanos). Con una activa vida social, Olympia ha logrado ser embajadora de Tory Burch y Dolce & Gabbana, asimismo desfiló en la semana de la moda de Copenhague en 2018.

¿A qué se dedica Marie Chantal de Grecia?

En 2000 lanzó su primera línea de ropa para niños y bebés, Marie Chantal, que diseñaba ella misma. En una entrevista con la revista neoyorquina Paper, la princesa confesó que su suegro Constantino no estaba ‘del todo cómodo’ con la idea de que sea empresaria. Principalmente porque temía que usara el título de la realeza en ventaja, pero Marie estableció que ella solo lo hace por tener ‘sangre empresarial’ de su padre.

Escribió el libro Los Modales Empiezan en la Mesa. Etiqueta Moderna para Familias. Y durante la pandemia fue fotografiada por quien se conoce como el mejor fotógrafo del mundo, Alexi Lubomirski. La pareja se compró una mansión en Los Hamptons a 150 kilómetros de la Gran Manzana; tiene 10 habitaciones, ocho cuartos de baño, gimnasio y una rebosante y extensa área verde (con plancha de tenis y espacio para ocho coches), por un valor de 16,5 millones de dólares.

¿Qué pasó entre Marie Chantal de Grecia y la reina Letizia?

Todo ocurrió tras el polémico conflicto entre las reinas Letizia y Sofía en la catedral de Palma en 2018. Aquel domingo, como es habitual, la familia real española acudió a la celebración de la misa de Pascua, pero ese día que pudo haber parecido lleno de armonía se opacó por una escena protagonizada por las dos mujeres de la familia.

Suena normal que una abuela quiera tomarse fotografías con sus nietas, pero cuando la madre de éstas no está de acuerdo, pueden surgir tensiones. Y eso fue lo que sucedió. En un video que se hizo viral se puede ver a doña Sofía tomando a sus dos nietas, Leonor y Sofía, por los hombros y parece indicar a un fotógrafo que les tome fotos. Segundos después se ve a la reina Letizia colocarse adelante e impidiendo la foto. Luego llega el rey Felipe y parece intervenir en la situación y preguntó qué estaba sucediendo.

Esta escena causó gran revuelo en redes sociales, y en Twitter, las reacciones de la familia real griega no se hicieron esperar. Marie Chantal aprovechó dicha red social para hacer algunos comentarios: “esto es muy desagradable […] me hace sentir muy enojada”, y en otro tuit, “¡ninguna abuela se merece ese tipo de trato! Wow, [Letizia] ha mostrado su verdadera cara”. Era la primera vez que un familiar del rey criticaba en público a la reina Letizia, y aunque los rumores sobre la fría relación entre la reina española y su familia política siempre han existido, hasta entonces no había certeza de dichas tensiones. Para rematar, Marie Chantal publicó un último tuit de una fotografía de sus padres durante las vacaciones de Semana Santa rodeados de todos sus nietos, y acompañando a dicha imagen escribió: “abuelos felices, eso es de lo que se trata la familia”. Un claro mensaje, ¿no crees?

Pero después de no verse por cinco años, Marie Chantal y Letizia se reencontraron en el funeral de Constantino II de Grecia, y se les vio caminando juntas a la salida y en buenos términos. Aún así, aunque Pablo y Marie Chantal ya son oficialmente los reyes de los helenos, no dejan de serlo dentro de una monarquía inexistente —pero sí muy galardonada para los estatus sociales.