Marius Borg Høiby, el gran ausente del funeral de la princesa Astrid: ¿por qué no acudió?

La familia real noruega se reunió este miércoles 23 de septiembre en la iglesia de Ris, en Oslo, para despedir a la princesa Astrid, hermana del fallecido rey Harald V. Sin embargo, hubo una ausencia que no pasó desapercibida, Marius Borg Høiby, hijo de la reina Mette-Marit, no estuvo presente en la ceremonia.

La ausencia resulta especialmente llamativa porque Marius sí acudió al funeral de Harald V el pasado 9 de septiembre, después de que un tribunal noruego le concediera un permiso excepcional para abandonar temporalmente el arresto domiciliario en el que se encuentra mientras continúa el proceso de apelación de su condena.

¿Por qué Marius Borg Høiby no asistió al

funeral de Astrid?

De acuerdo con la información publicada sobre el caso, esta vez Marius no solicitó permiso para abandonar el arresto domiciliario y trasladarse a la iglesia de Ris para acompañar a su familia.

Su ausencia, por tanto, no se debió a que la familia real noruega decidiera excluirlo de la ceremonia, sino a que no pidió una autorización especial para asistir.

La situación es diferente a la que se produjo durante el funeral de Harald. En aquella ocasión, Marius recibió autorización judicial para acudir a la despedida de su padrastro y participar en algunos de los actos relacionados con el funeral.

La familia real noruega se reunió en la iglesia de Ris, en Oslo, para dar el último adiós a la princesa Astrid, hermana del rey Harald V, quien murió el 11 de septiembre de 2026 a los 94 años. La ceremonia reunió a familiares, representantes de otras casas reales y autoridades noruegas. Getty Images

Marius sí estuvo en el funeral del rey Harald

El pasado 9 de septiembre, Marius acompañó a su madre, la reina Mette-Marit, y a sus hermanostras la muerte de Harald V.

Su presencia llamó especialmente la atención debido a la situación judicial que atravesaba en ese momento. Marius se encontraba bajo arresto domiciliario mientras apelaba una condena de cuatro años de prisión.

El tribunal le permitió salir temporalmente para asistir al funeral, por tratarse de una circunstancia familiar excepcional. La diferencia con la despedida de Astrid hizo que su ausencia fuera todavía más visible este miércoles.

La familia real sí estuvo reunida en Oslo

Mientras Marius permaneció ausente, la familia real noruega acudió prácticamente en bloque a la iglesia de Ris.

El rey Haakon VIII y la reina Mette-Marit encabezaron la llegada junto a la princesa heredera Ingrid Alexandra. También estuvieron presentes la reina Sonja, viuda de Harald V, y la princesa Marta Luisa junto a su esposo, Durek Verrett, y sus tres hijas.

Los cinco hijos de la princesa Astrid, Cathrine, Benedikte, Alexander, Elisabeth y Carl-Christian Ferner, también participaron en la despedida de su madre.

Entre los invitados extranjeros destacó la presencia de la princesa heredera Victoria de Suecia, además de otros miembros de casas reales europeas.

La princesa Astrid murió el 11 de septiembre de 2026 a los 94 años y fue despedida por la familia real noruega en Oslo el 23 de septiembre. Getty Images

¿Qué situación enfrenta actualmente Marius Borg Høiby?

Marius, de 29 años, no es miembro de la Familia Real noruega ni tiene un título real. Es hijo de Mette-Marit de una relación anterior a su matrimonio con el rey Haakon.

En junio de 2026 fue condenado a cuatro años de prisión tras un proceso judicial en el que fue declarado culpable de dos delitos de violación, además de otros cargos. La sentencia está siendo apelada y, mientras continúa el proceso, permanece bajo arresto domiciliario.

Durante el funeral de Harald se le permitió salir de su domicilio bajo autorización judicial, una excepción que no se repitió para la despedida de la princesa Astrid.

Marius Borg Høiby acusado de 32 delitos, incluyendo violación Getty Images

La ausencia que marcó el último adiós a Astrid

La ceremonia de este 23 de septiembre tuvo lugar apenas dos semanas después del funeral de Harald y pocos días después de la muerte de Astrid, quien falleció el 11 de septiembre a los 94 años.

La princesa había acudido precisamente al funeral de su hermano, el que sería su último compromiso público. Murió dos días después.

Por ello, la despedida reunió nuevamente a buena parte de la familia real noruega en un periodo marcado por dos pérdidas consecutivas.

Esta vez, sin embargo, Marius Borg Høiby no estuvo entre ellos. Su decisión de no solicitar autorización para acudir al funeral explica por qué fue uno de los grandes ausentes de la ceremonia.