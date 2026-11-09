Marius Borg Høiby, hijo de Mette-Marit, es atacado por un intruso en una residencia real de Noruega

La residencia de Skaugum, en Noruega, fue escenario de un incidente que volvió a colocar a Marius Borg Høiby en el centro de la atención pública. El hijo de la reina Mette-Marit fue sorprendido por un hombre que irrumpió en su vivienda durante la madrugada del viernes 6 de noviembre. El intruso consiguió entrar en la casa y, de acuerdo con los reportes, llegó a empujarlo antes de que Marius lograra sacarlo y alertar a las autoridades.

El episodio ocurrió en la propiedad donde el joven, de 29 años, permanece bajo arresto domiciliario con vigilancia electrónica. Su vivienda se encuentra a pocos cientos de metros de la residencia principal de los reyes Haakon y Mette-Marit, dentro de la finca de Skaugum, en las afueras de Oslo.

De acuerdo con la información publicada por medios noruegos, el hombre comenzó a golpear y patear la puerta de la casa antes de conseguir entrar. Marius se encontró con él y logró expulsarlo. Después llamó a la policía, cuyos agentes llegaron al lugar en aproximadamente un minuto y medio.

El Servicio de Seguridad Policial de Noruega (PST) confirmó que había detenido a una persona cerca de la vivienda de Høiby durante la madrugada. Posteriormente, la policía abrió una investigación por posible ingreso ilegal y agresión. Hasta el momento de los reportes, las autoridades no habían determinado formalmente la responsabilidad del hombre ni esclarecido sus motivos.

Mette-Marit de Noruega es acusada de obstruir la labor policial para proteger a su hijo Marius Borg Høiby Getty Images

¿Qué dijo el abogado de Marius Borg Høiby sobre el ataque?

Alexander Greaker, abogado de Marius, confirmó que su cliente había vivido el episodio como una experiencia desagradable e insegura. En declaraciones recogidas por la prensa noruega, explicó que una persona debería poder sentirse protegida dentro de su propia casa y que, dadas las circunstancias actuales de Høiby, era comprensible que el incidente le hubiera generado

preocupación.

El representante legal también señaló que Marius se encontraba bien y agradecía la rápida intervención de la policía.

Por ahora, no se ha establecido públicamente qué motivó al hombre a presentarse en la vivienda ni si tenía alguna relación previa con la familia real. La investigación continúa para esclarecer lo ocurrido.

Nora Haukland, ex novia de Marius Borg, afronta juicio contra acosador Getty Images

Marius Borg Høiby permanece bajo arresto domiciliario en Skaugum

El incidente sucede en un momento especialmente complejo para el hijo de Mette-Marit. Marius nació de una relación anterior al matrimonio de la princesa heredera con el actual rey Haakon y no tiene un título real. Sin embargo, ha formado parte del entorno familiar de la monarquía noruega desde que su madre se integró a la casa real.

En junio de 2026, un tribunal de Oslo lo condenó a cuatro años de prisión por dos delitos de violación, violencia contra una expareja y otros cargos. Høiby ha recurrido los aspectos más graves de la sentencia y el proceso de apelación está previsto para febrero de 2027.

Desde mediados de julio permanece en su domicilio de Skaugum bajo arresto domiciliario y con un dispositivo electrónico de vigilancia, mientras continúa el procedimiento judicial. A principios de noviembre, su defensa solicitó que se levantara esta medida, pero la Fiscalía apeló la decisión favorable inicial y el Tribunal de Apelación determinó que debía mantenerse la restricción.

La resolución judicial también tomó en cuenta el incumplimiento de las condiciones impuestas durante su arresto, entre ellas la prohibición de consumir alcohol. Su situación deberá revisarse nuevamente antes de que termine noviembre.

Así, el episodio de seguridad ocurrido en Skaugum añade un nuevo capítulo a la complicada situación que atraviesa Marius Borg Høiby y vuelve a poner atención sobre la seguridad de la residencia donde permanece bajo vigilancia.