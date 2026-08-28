Marius Borg Høiby: ¿qué cambia para el hijo de Mette-Marit ahora que Haakon VIII es rey?

La muerte de Harald V y la llegada de Haakon VIII al trono modificaron la estructura de la Familia Real noruega. El antiguo príncipe heredero se convirtió en rey y su hija mayor, Ingrid Alexandra, pasó a ser la heredera de la Corona.

En medio de este cambio aparece una figura cuya posición dentro de la familia suele generar dudas, Marius Borg Høiby, el hijo que la reina Mette-Marit tuvo antes de casarse con Haakon.

Aunque ahora es hijastro del rey de Noruega e hijo de la reina, su situación oficial no cambia. Marius no se convierte en príncipe, no entra en la línea de sucesión y tampoco adquiere funciones dentro de la Casa Real.

¿Quién es Marius Borg Høiby?

Marius Borg Høiby nació el 13 de enero de 1997 y es el hijo mayor de Mette-Marit y Morten Borg.

Cuando Mette-Marit comenzó su relación con Haakon, Marius era todavía un niño. La pareja se casó en agosto de 2001 y, desde entonces, Haakon asumió el papel de padrastro de Marius.

Marius creció junto a sus dos hermanos menores, la princesa Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus, hijos biológicos de Haakon y Mette-Marit.

Sin embargo, desde el punto de vista institucional, siempre ha existido una diferencia fundamental entre ellos.

¿Marius Borg Høiby es miembro de la Familia Real?

No en términos oficiales. La propia Casa Real noruega fue muy clara al referirse a su situación: Marius no es miembro de la Casa Real de Noruega y es autónomo.

En un comunicado publicado durante el proceso judicial que enfrentó Marius, Haakon señaló que su hijastro es un ciudadano noruego con los mismos derechos y responsabilidades que cualquier otra persona.

Esto significa que, aunque Marius forma parte de la familia de Haakon y Mette-Marit, no desempeña funciones oficiales para la monarquía.

¿Qué cambia para Marius ahora que Haakon VIII es rey?

En términos familiares, el cambio es importante, Haakon pasó de ser príncipe heredero a rey y Mette-Marit pasó de princesa heredera a reina.

Pero para Marius, su posición institucional permanece prácticamente igual.

El nuevo monarca sigue siendo su padrastro y la nueva reina sigue siendo su madre. Sin embargo, Marius no recibe un título real por el ascenso de Haakon al trono.

Tampoco obtiene un lugar en la sucesión.

Marius Borg Høiby acusado de 32 delitos, incluyendo violación Getty Images

¿Marius Borg Høiby está en la línea de sucesión al trono de Noruega?

La Constitución noruega establece que la sucesión corresponde a los descendientes directos del monarca o de una persona que tenga derecho a heredar la Corona.

Por eso, tras el ascenso de Haakon VIII, la línea sucesoria queda encabezada por su hija.

Princesa Ingrid Alexandra, heredera al trono.

Príncipe Sverre Magnus.

Posteriormente aparecen otros descendientes de la Familia Real con derechos sucesorios.

Marius queda fuera porque no es hijo biológico de Haakon y no es descendiente de un monarca con derecho sucesorio.

Ingrid Alexandra y Sverre Magnus sí tienen un lugar en la sucesión

La diferencia entre los tres hijos de Mette-Marit es especialmente importante ahora.

Ingrid Alexandra es hija de Haakon y Mette-Marit y, tras la llegada de su padre al trono, se convirtió en la princesa heredera de Noruega.

Su hermano, Sverre Magnus, ocupa el siguiente lugar en la sucesión. La Casa Real confirma que es el tercer miembro en la línea sucesoria. Marius, en cambio, es su medio hermano por parte de madre y no tiene ningún derecho al trono.

¿Marius tendrá un título ahora que su madre es reina?

El hecho de que Mette-Marit sea ahora reina de Noruega no modifica automáticamente el estatus de su hijo mayor.

Marius no se convierte en príncipe ni recibe un tratamiento real. Su situación es diferente a la de Ingrid Alexandra y Sverre Magnus precisamente porque ellos son hijos del rey.

La Casa Real noruega ha mantenido esta separación durante años: Marius puede aparecer junto a su familia en determinadas ocasiones privadas o familiares, pero no tiene una agenda oficial.

Mette-Marit de Noruega es acusada de obstruir la labor policial para proteger a su hijo Marius Borg Høiby Getty Images

¿Qué relación tiene Marius con Haakon VIII?

Haakon sigue siendo su padrastro. El cambio de título no modifica ese vínculo familiar. Lo que sí cambia es la posición institucional de Haakon, ahora es el jefe de Estado de Noruega.

Por ello, la diferencia entre la relación familiar y la relación institucional adquiere todavía más importancia.

Marius puede formar parte del entorno familiar del rey, pero sus asuntos personales no forman parte de las funciones oficiales de la Corona.

La propia Casa Real subrayó durante su proceso judicial que Marius es una persona autónoma y que debe responder ante la justicia como ciudadano noruego.

El caso judicial de Marius también marca este nuevo capítulo

El cambio de monarca ocurre en un momento especialmente delicado para Marius.

En 2026 fue condenado por delitos que incluyen violación y violencia, en un proceso que ha mantenido bajo enorme atención pública a la familia de Mette-Marit. Reuters señaló su condena entre las controversias que rodean actualmente a la nueva etapa de la monarquía noruega. La situación también ha obligado a la Familia Real a marcar una distancia institucional respecto a sus problemas legales.

Durante el proceso, Haakon dejó claro que la Casa Real continuaría con sus funciones oficiales mientras el caso avanzaba y que no comentaría el procedimiento judicial.

¿Marius puede representar oficialmente al

rey?

No hay indicios de que vaya a asumir ese papel. A diferencia de Ingrid Alexandra y Sverre Magnus, Marius no tiene compromisos oficiales asignados por la Casa Real. Su vida se mantiene al margen de la agenda institucional de la monarquía.

Esto es particularmente importante ahora que Haakon VIII comienza su reinado: convertirse en hijo de una reina y hijastro de un rey no significa automáticamente convertirse en miembro activo de la Corona.

¿Qué cambia realmente para Marius Borg Høiby?

La respuesta puede resumirse en una diferencia entre su familia y su posición oficial.

Sí cambia, su padrastro es ahora el rey Haakon VIII y su madre es la reina Mette-Marit.

No cambia: Marius no tiene título real, no forma parte de la Casa Real, no tiene funciones oficiales y no está en la línea de sucesión.

Mientras tanto, el foco sucesorio está sobre Ingrid Alexandra, quien ahora ocupa el primer lugar para heredar la Corona después de su padre. Así, Marius Borg Høiby ocupa una posición poco habitual dentro de la monarquía noruega: es hijo de la reina y hijastro del rey, pero no es un miembro de la Casa Real ni un royal con derechos sucesorios.

El ascenso de Haakon VIII cambia el título de sus padres, pero no su lugar constitucional dentro de la monarquía.