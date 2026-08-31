Marius Borg Høiby recibe permiso para salir de su arresto domiciliario y asistir al funeral del rey Harald de Noruega

Marius Borg Høiby podrá estar presente en la despedida de Harald V de Noruega. El hijo de la reina Mette-Marit recibió autorización de las autoridades para salir temporalmente del arresto domiciliario que cumple mientras se resuelve su proceso de apelación y participar tanto en los actos previos al funeral como en la ceremonia de Estado del próximo 9 de septiembre.

La decisión llega después de que Høiby solicitara permiso para asistir a las ceremonias relacionadas con la muerte de su abuelo político, quien falleció el pasado 28 de agosto a los 89 años. La fiscalía noruega consideró que existían motivos para conceder las solicitudes presentadas por el joven de 29 años.

Marius Borg Høiby ya estuvo presente durante el traslado del féretro de Harald

La primera autorización permitió a Marius participar este lunes 31 de agosto en el traslado del féretro del rey Harald desde el Palacio Real hasta la capilla del recinto, donde permanecerá para que los ciudadanos puedan presentar sus respetos.

Høiby apareció junto a otros integrantes de la familia durante la procesión. El féretro fue acompañado por el rey Haakon VIII, la princesa heredera Ingrid Alexandra, el príncipe Sverre Magnus, la princesa Märtha Louise y otros miembros de la familia real. También estuvieron presentes la reina Sonja y la reina Mette-Marit.

La presencia de Marius llamó especialmente la atención porque, aunque forma parte de la familia por su vínculo con Mette-Marit, no tiene título real ni funciones oficiales. Es hijo de la actual reina de Noruega de una relación anterior a su matrimonio con Haakon.

Los entonces príncipes herederos Haakon y Mette-Marit de Noruega posan junto a sus hijos durante la celebración del Día Nacional de Noruega, una de las tradiciones más importantes para la familia real. Getty Images

¿Por qué Marius Borg Høiby está bajo arresto domiciliario?

La autorización para asistir a los actos de despedida de Harald se produce en un momento especialmente delicado para Marius.

En junio de 2026, Høiby fue condenado por un tribunal de Oslo a cuatro años de prisión después de ser declarado culpable de dos delitos de violación, además de otros cargos relacionados con violencia y agresiones. También fue declarado culpable de otros delitos, aunque fue absuelto de dos acusaciones adicionales de violación.

Marius ha apelado la sentencia y, mientras continúa el proceso, cumple su condena bajo arresto domiciliario con vigilancia electrónica. Su situación legal no es definitiva mientras se resuelve la apelación.

Su equipo legal ha mantenido que Høiby rechaza las acusaciones más graves, aunque admitió responsabilidad por algunos delitos menores.

Las autoridades le permitirán asistir al funeral del rey Harald

La autorización concedida ahora va más allá del acto celebrado este lunes en el Palacio Real. Las autoridades noruegas también aprobaron que Marius pueda abandonar temporalmente su arresto domiciliario para asistir al funeral de Estado de Harald V, previsto para el miércoles 9 de septiembre.

La fiscal Oda Karterud explicó que la fiscalía encontró motivos para conceder las solicitudes de salida relacionadas con la muerte del monarca. El permiso es excepcional y está limitado a las actividades vinculadas con la despedida de Harald. De esta manera,

podrá acompañar a su familia durante uno de los momentos más importantes de la transición de la monarquía noruega.

Ciudadanos se reúnen en las calles de Oslo mientras el coche fúnebre que transporta el féretro del rey Harald V de Noruega, escoltado por miembros de la familia real, llega a Parkveien el 28 de agosto de 2026. El Palacio Real de Noruega confirmó que el rey Harald V murió en el Hospital Universitario de Oslo la madrugada del viernes 28 de agosto, a los 89 años. Getty Images

Marius no es miembro de la familia real en sentido oficial

A pesar de aparecer con frecuencia junto a los Windsor noruegos, Marius ocupa una posición particular dentro de la familia.

Es el hijo que Mette-Marit tuvo antes de casarse con Haakon, por lo que se convirtió en hijastro del entonces príncipe heredero cuando su madre contrajo matrimonio con él en 2001. Sin embargo, no recibió un título real, no tiene funciones oficiales y no forma parte de la línea de sucesión al trono.

Su relación con Harald era, por tanto, familiar y personal. Harald era su abuelo político y mantuvo una relación cercana con los hijos y nietos de Haakon y Mette-Marit.

También pudo despedirse de Harald antes de su muerte

La autorización para acudir al funeral no es el primer permiso excepcional que recibe Marius relacionado con la salud del antiguo monarca.

Antes de la muerte de Harald, Høiby había recibido autorización para visitar al rey en el hospital. Después del fallecimiento, también pudo acudir al Palacio Real y participar en los actos de despedida previos al traslado del féretro a la capilla.

Ahora, su presencia volverá a ser visible el 9 de septiembre, cuando Noruega celebre el funeral de Estado de Harald V en la Catedral de Oslo.

El rey Harald V de Noruega, la entonces princesa heredera Mette-Marit con la princesa Ingrid Alexandra en brazos, Marius Borg Høiby, el príncipe heredero Haakon y la reina Sonja saludan desde el balcón del Palacio Real tras el bautizo de Ingrid Alexandra, el 17 de abril de 2004, en Oslo. La imagen es de archivo y muestra a varios integrantes de la familia real noruega, incluido Marius Borg Høiby. Getty Images

El funeral de Harald V reunirá a toda la familia real noruega

La ceremonia será uno de los primeros grandes actos oficiales del reinado de Haakon VIII, quien asumió el trono inmediatamente después de la muerte de su padre.

El funeral tendrá lugar en la Catedral de Oslo y posteriormente el féretro será trasladado a la Fortaleza de Akershus, donde Harald será sepultado en el Mausoleo Real junto a otros miembros de la monarquía noruega.

Para Marius, la autorización supone poder acompañar a su madre, la reina Mette-Marit, y al resto de la familia durante una despedida que marcará el cierre de los 35 años de reinado de Harald V y el comienzo de una nueva etapa para la Corona noruega.