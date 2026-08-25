Marius Borg Høiby vuelve a aparecer junto a la familia real noruega tras recibir su sentencia

Marius Borg Høiby vuelve a aparecer en el entorno de la familia real noruega en un momento especialmente delicado para la monarquía. El hijo mayor de la princesa Mette-Marit aparece en una de las fotografías inéditas compartidas con motivo del 25 aniversario de boda del príncipe Haakon y Mette-Marit, celebrado este 25 de agosto.

Marius Borg Høiby aparece en las fotos del aniversario de Haakon y Mette-Marit

El príncipe Haakon y la princesa Mette-Marit decidieron conmemorar sus 25 años de matrimonio con una serie de imágenes de su archivo personal, entre ellas fotografías que no habían sido vistas públicamente. Una de ellas incluye a Marius Borg Høiby, quien forma parte de la familia de Mette-Marit, aunque no tiene título real.

La aparición llama especialmente la atención por el momento que atraviesa el joven de 29 años. En junio, Marius Borg Høiby fue condenado a cuatro años de prisión después de que un tribunal de Oslo lo declarara culpable de dos delitos de violación, además de maltrato y otros cargos. También fue absuelto de otras acusaciones de violación. Su defensa anunció que apelaría el veredicto.

Actualmente, Høiby cumple la medida bajo arresto domiciliario con vigilancia electrónica. A principios de agosto, un tribunal noruego decidió prolongar esta situación durante cuatro semanas más mientras continúan los procesos relacionados con su condena.

Una imagen familiar en medio de un momento complicado

La fotografía forma parte de una selección relacionada con la historia personal de Haakon y Mette-Marit, quienes se casaron el 25 de agosto de 2001 en la catedral de Oslo. Para celebrar sus bodas de plata, la Casa Real noruega también mostró imágenes nunca antes publicadas de la pareja, incluidas fotografías tomadas durante su luna de miel.

La presencia de Marius resulta significativa porque en otras imágenes familiares difundidas recientemente su ausencia había sido evidente. Por ejemplo, el retrato publicado para el cumpleaños número 53 de Mette-Marit no lo incluyó; en esa fotografía aparecían Haakon, la princesa Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus.

Por eso, su aparición entre las fotografías del archivo familiar vuelve a poner el foco sobre Marius Borg Høiby y su relación con la familia real noruega, justo cuando su situación judicial continúa siendo uno de los asuntos más delicados alrededor de la monarquía.