Marius Borg Høiby vuelve a los tribunales: aceptan su recurso y tendrá un nuevo juicio

La decisión llega apenas un día después de que el hijo de la reina Mette-Marit participara en el funeral de Estado del rey Harald V en Oslo. Høiby, de 29 años, se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario y lleva una tobillera electrónica, aunque recibió permisos especiales para participar en las ceremonias de despedida de quien fue su abuelo de crianza.

El Tribunal de Apelación todavía no ha establecido la fecha del nuevo juicio. De acuerdo con el organismo judicial, los preparativos comenzarán de inmediato y será necesario determinar cuándo puede celebrarse la nueva vista. El proceso podría extenderse durante aproximadamente cuatro semanas y terminar con una nueva sentencia.

¿Por qué Marius Borg Høiby tendrá que volver a los tribunales?

La defensa de Marius presentó un recurso contra diferentes partes de la sentencia dictada por el Tribunal de Distrito de Oslo. El Tribunal de Apelación ha decidido aceptar el recurso, por lo que ahora volverá a analizarse tanto la cuestión de su culpabilidad como la duración de la pena y las indemnizaciones establecidas para las víctimas.

En junio, Høiby fue condenado a cuatro años de prisión por varios delitos, entre ellos dos violaciones, maltrato a una expareja, agresiones, amenazas, posesión de marihuana, incumplimiento de órdenes de alejamiento y delitos graves relacionados con el tráfico. También fue condenado a pagar una indemnización conjunta de 640.000 coronas noruegas, unos 58.000 euros, a cuatro víctimas.

Sin embargo, es importante aclarar que la aceptación del recurso no significa que Marius haya sido absuelto ni que la condena haya desaparecido. Lo que ocurre es que el caso será sometido a una nueva revisión judicial y el tribunal podrá llegar a una nueva resolución.

Mette-Marit de Noruega es acusada de obstruir la labor policial para proteger a su hijo Marius Borg Høiby Getty Images

La defensa de Marius celebra la decisión

El abogado de Høiby, Petar Sekulic, calificó la decisión como un resultado esperado por la defensa y destacó que el recurso fue aceptado en su totalidad. Ahora, los argumentos y las pruebas relacionados con los delitos recurridos volverán a ser examinados durante el nuevo proceso.

La Fiscalía, por su parte, ha señalado que la nueva vista se basará prácticamente en las mismas pruebas que fueron presentadas durante el juicio anterior. Esto significa que el proceso no comenzará necesariamente desde cero, sino que el tribunal de apelación volverá a estudiar los elementos que llevaron a la primera condena.

¿Qué puede pasar ahora con Marius Borg Høiby?

El nuevo juicio podría modificar la situación judicial de Marius Borg Høiby, aunque por ahora no existe una nueva fecha para la vista ni una decisión sobre el resultado final. El Tribunal de Apelación tendrá que determinar nuevamente la responsabilidad de Høiby en los delitos recurridos y, en función de sus conclusiones, podría mantener, modificar o revisar la sentencia anterior.

Mientras tanto, Marius continuará bajo las condiciones judiciales establecidas actualmente. Su situación ha colocado nuevamente a la familia real noruega bajo el foco, especialmente después de que su presencia en el funeral de Harald V generara atención internacional apenas un día antes de conocerse la decisión del tribunal.

El caso vuelve así a abrir un capítulo complicado para la monarquía noruega, justo cuando el país atraviesa una nueva etapa tras la muerte de Harald V y la llegada de Haakon VIII al trono.