El regreso de Máxima de Holanda: con 50 años y un conjunto de pata de gallo

Con elegancia pura en un doble estampado de pata de gallo, Máxima de Holanda continúa con su agenda tras los festejos de sus 50 años.

Si alguien se tomó muy en serio la frase welcome to fabulous fifties fue la reina Máxima de Holanda. Y es que la royal, ya alejada de la polémica que causaron sus vacaciones en Grecia en media pandemia, no se deja caer por el aumento de la edad. Al contrario, le saca provecho dejándose seducir por los distintos modelos que la elegante ropa de la mujer madura le otorga. Dicho ejemplo lo dio en una de sus últimas apariciones, más específicamente en una peletería de 1821.

Historia y sustentabilidad, dos temas importantes para la ‘reina moderna’

Máxima visitó Smit & Zoon, un negocio familiar de siete generaciones especializado en productos de cuero; la ocasión fue su aniversario 200.

Durante el recorrido, le mostraron un poco de la historia de la compañía. Asimismo, contaron sobre los planes por hacer al cuero más ameno con el ambiente; pretenden ser una productora ecológica y socialmente amigable para 2025.

A la reina le dieron un paseo por el laboratorio y la fábrica, donde empleados le explicaron cómo se fabrica el cuero y los productos que obtienen de ello.

El look de bienvenida a los cincuenta

Para la ocasión no pasó desapercibido el conjunto de Máxima, y es que difícilmente se pasa de vista un modelo con cualquier tipo de estampado de pata de gallo.

Se decantó por un conjunto de abrigo y vestido de la Maison Natan, estilismo que brillab

a con elegancia gracias al estampado de pata de gallo en blanco y marrón. La clave fue usar el abrigo con solapas como capa, para dejar que el resto de la figura del vestido sobresaliera a su modo.

Los acompañó de un sombrero de ala ancha de Fabienne Delvigne con tonos cobre donde lucía su melena suelta. En maquillaje, la indudable capacidad que tiene para usar delineador negro ancho.

De zapatos, los inseparables Gianvito Rossi, un reloj de Cartier y en adición, joyería con dos brazaletes que parecen ser un regalo de cumpleaños del rey Guillermo.

