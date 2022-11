Máxima de Holanda trae EL manicure para invierno 2022 que las mujeres mayores de 50 necesitan

Máxima de Holanda es de las pocas royals que se salen del protocolo convencional de la realeza. Y uno de los aspectos en los que la reina ha “desfigurado” al régimen del estilo de la monarquía, es en el manicure.

De por sí Máxima siempre ha captado la atención de todos con conjuntos súper coloridos y chillantes, así como sombreros grandes y muy decorados, pero incluso en los mínimos detalles se esconde la forma en que esta royal decide mostrarse muy original bajo sus propios términos.

El manicure de Máxima de Holanda que todas las mujeres maduras deben intentar para invierno 2022

Hay varias reglas de estilo que las mujeres en la realeza deben seguir —como que las royals tienen prohibido quitarse el abrigo en público.

Y uno de ellos implica usar esmalte de uñas nude, neutros o de colores pálidos. Es muy raro ver a una royal usando colores llamativos, chillantes u obscuros.

Pero hay ocasiones en que Máxima de Holanda hace oídos sordos a esta absurda regla y decide llevar las uñas con elegancia.

Claro que esto no significa que la reina de Holanda no respete el dictamen de las uñas neutrales —así mismo las ha llevado en repetidas ocasiones—, pero sabe que un toque de color no le viene mal a nadie.

Si quieres copiar el manicure de Máxima de Holanda para esta temporada de invierno 2022, te recomendamos ir buscando los tonos escarlata, granate y vino quemado.

¿Qué color de esmalte se usará en invierno 2022?

Basándonos en las predicciones de la reina de 50 años, y en las tonalidades atemporales que siempre son ganadoras en esta época, llevar las uñas en las variaciones del rojo quemado será un gran acierto para la temporada.

Los colores escarlata, granate y vino serán predilectos para invierno 2022-2023, tonos con los que probablemente estés familiarizada pero que son un must para el clima invernal.

Máxima usa un efecto semi gloss para aplicarse el manicure y las mantiene al ras, pero tú puedes añadirle mayor elegancia al pedirlas en tonos matte.

De hecho, la hija mayor y heredera, Amalia de Holanda, también ha copiado el estilismo de su madre y se apareció en el Prinsjesdag 2022 y en el primer día de universidad con un manicure en tonos oscuros (algo poco común en las jóvenes royals, pues siempre mantienen sus uñas limpias y lisas).

De tal palo tal astilla, y si Máxima y Amalia de Holanda pueden lucirse en estas tonalidades, significa que le estamos dando la bienvenida al manicure más royal del año. ¿Qué te parece?