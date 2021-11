Meghan Markle aparece en otra inesperada entrevista por televisión directo desde Estados Unidos

En un movimiento totalmente inesperado, Meghan Markle apareció por primera vez en el show televisivo de Ellen DeGeneres, mismo que según The Washington Post va a terminar para siempre en 2022 por decisión de la entrevistadora. Este sería el breve retorno de Meghan a la televisión después de estar siete años en la serie Suits y tras la polémica entrevista que tuvo con Oprah Winfrey a principios de año.

Meghan Markle aparece en Ellen DeGeneres para una nueva entrevista

A poco tiempo de cerrar el año, Meghan Markle dio una entrevista sorpresa más que tiene a todo el ojo mediático a su vista. Ellen DeGeneres recibió a la esposa de Harry como su invitada especial para el programa del jueves, y tal parece que hablarán de su vida como actriz así como las veces que Meghan intentó audicionar para el show de DeGeneres —eso sí, quedamos pendientes para ver qué dira de la vida como ex royal.

La madre de dos eligió un pantalón negro con blusa blanca de cuello redondo y mangas de vuelo, el cabello acomodado hacia adelante y salones negros. Un look relajado para aparecer en el show televisivo de su vecina en California —pues la mansión de los duques de Sussex está cerca de la vivienda de Ellen DeGeneres y su pareja Portia de Rossi.

Pero Meghan Markle no deja de envolverse en la polémica por esta razón

Desde que la pareja dejó de pertenecer a la familia real británica, han habido sentimientos encontrados con quienes eran seguidores del afamado príncipe Harry y la mujer que había robado su corazón —a final de cuentas, estamos hablando de EL hijo menor de la princesa Diana.

Uno de los últimos cuestionamientos sobre Harry y Meghan fue que dijeron no haber colaborado en su biografía (Finding Freedom, de Omid Scobie) cuando en realidad sí lo hicieron, según papeles filtrados —vía El Nacional. El ex secretario de prensa de los Sussex, Jason Knauf, entregó los mails y textos que intercambiaba con Harry y Meghan para colaborar con las verdades del libro. Y citando al medio señalado, "en la declaración de Knauf sostuvo que el libro se discutió directamente con la duquesa varias veces en persona y por correo electrónico".

Asimismo, lo que Meghan Markle ha dicho al respecto: "Pido disculpas a la corte por el hecho de que no había recordado estos intercambios en ese momento. No tenía ningún deseo o intención de engalar al demandado o al tribunal".

Al respecto de lo polémica que es esta pareja y de las últimas declaraciones sobre Finding Freedom, el autor Mark Lander hace un breve análisis textual en The New York Times para ponderar en cómo ambos "generan opiniones divididas en EU y Reino Unido". Y escribe, "la mayoría de las personas están hartas de ellos", citando a la historiadora Penny Junor, "dijeron que querían privacidad pero nunca dejaron de buscar atención. Y ahora, tantos meses después, hemos descubierto que mintió en el tribunal, o que no se acordó bien de los hechos". Y Lander reitera que Harry y Meghan "controlaron su imagen con mucha más eficacia en Estados Unidos que en los medios británicos".