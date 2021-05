Así luce Meghan Markle a meses de dar a luz; una aparición virtual por Vax Live

La duquesa de Sussex participó de forma virtual en el evento donde su esposo, Harry, recibió una ovación de pie al dar su presentación. Se trata de Vax Live, el espectáculo digital donde los Sussex fueron presidentes de campaña y hubo figuras de la talla de JLo, J Balvin, Joe Biden y más. Y a pesar de que Meghan Markle no pudo estar físicamente presente, dio una declaración remota con mensaje en pro del feminismo, anunciado lo emocionada que está por su embarazo y sus deseos por un mejor futuro.

Esta es la primera aparición pública de los duques de Sussex desde la polémica entrevista con Oprah Winfrey. En ella revelaron el sexo de su segundo bebé, una niña. Ahora, ya con un embarazo notoriamente avanzado, Meghan apareció en pantalla para dar su mensaje en Vax Live.

“Women, and especially women of colour, have seen a generation of economic gain wiped out. Since the pandemic began, nearly 5.5million women have lost work in the US, and 47million more women around the world are expected to slip into extreme poverty.”

