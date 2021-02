Buckingham vs Meghan Markle: las dudas por el acta de nacimiento de Archie

De Rachel Meghan a su alteza duquesa de Sussex. Hay una nueva polémica entre Meghan Markle y el palacio de Buckingham. ¿La razón? Su nombre.

No es sorpresa que los documentos oficiales son un dolor de cabeza. Entre errores ortográficos, falta de tinta en las impresiones, acentos y demás, la documentación es algo que el 0% de los humanos disfrutamos. Y la realeza no está exenta de estos dolores de cabeza. Algo similar recién pasó con Meghan Markle y el acta de nacimiento de su hijo, Archie.

Los dos primeros nombres de Meghan Markle no aparecen en el acta de nacimiento de Archie

The Sun obtuvo un documento donde prueba que la esposa de Harry quitó sus dos nombres del acta de nacimiento de su primogénito. Pasó de ser Rachel Meghan Her Royal Highness ‘The Duchess of Sussex’ a Her Royal Highness ‘The Duchess of Sussex’.

El medio no obtuvo respuesta por parte de Harry y Meghan sobre lo sucedido, pero el reportero y autor de Finding Freedom, Omid Scobie, tuiteó una declaración del vocero de la pareja.

Básicamente, en esta declaración menciona que ‘el cambio fue dictado por el palacio y no requerido por Meghan ni Harry’. También menciona que el tabloide usa esta información para que «el carnaval de expertos reales lo aprovechen engañosamente […] Pero hay muchas otras cosas sucediendo en el mundo; enfoquémonos en ello en lugar de generar clickbait«.

«Quizá fue una de las primeras partes de su plan»

El ex secretario de prensa de la reina, Dickie Arbiter, dijo que dicho cambio de nombre «quizá fue una de las primeras partes del plan», vía The Sun. Y de acuerdo con la escritora Lady Collin Campbell, «hace que surjan muchas preguntas sobre lo que los Sussex estaban pensando».

Esto mismo sucedió con la princesa Diana, cuyo nombre aparece como Her Royal Highness the Princess of Wales.