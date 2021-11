Meghan Markle es criticada por usar su título real para llamar a senadoras de EUA

Después de una aparición (casi) sorpresa en Nueva York junto con Harry, Meghan Markle volvió a llenar los titulares por su más reciente acción: llamar desprevenidamente a senadoras republicanas de Estados Unidos. Lo que Markle exige es resolver el tema del recorte en las vacaciones pagadas del plan de Joe Biden.

Meghan Markle usa su título de realeza para hablar con senadoras de Estados Unidos

La exroyal llamó por sorpresa a la senadora Shelley Moore Capito, misma que explicó a Politico la situación que tomó lugar el martes. Shelley contestó su teléfono personal pensando que aquel número desconocido "era el senador Joe Manchin". Pero no, "me dice '¿senadora Capito? Habla Meghan, la duquesa de Sussex. Yo no sabía de dónde obtivo mi número", prosiguió Shelley.

Otra senadora, Susan Collins, contó al mismo medio que también recibió una llamada de la esposa de Harry —quien además acusó a la realeza de racismo y de provocarle pensamientos suicidas en una entrevista televisiva.

"Para mi sorpresa, me llamó a mi número personal y se introdujo como la duquesa de Sussex, lo cual es irónico", dijo Collins. "Me dio gusto hablar con ella, pero estoy más interesada en saber lo que opina la gente del estado de Maine".

Llueven las críticas hacia Meghan Markle por usar su título real

No podían faltar los comentarios negativos al respecto de las acciones de Markle; es más, Twitter ya está investigando la presunta campaña de odio hacia Harry y Meghan, red social donde han recibido ola de malos comentarios.

Y aunque esta supuesta campaña esté liderada por bots, otras figuras públicas sí compartieron su genuina opinión. El periodista inglés y presentador de GB News, Colin Brazier, escribió: "Si vas a llamar a alguien desprevenido, impresiónalos con tu fuerza de argumento. No negociando con el título real de una institución que tú y tu esposo se han empeñado en socavar".

Otra seguidora de la realeza, Brittany Gadoury, escribió que "Meghan Markle como ciudadana estadounidense puede llamarle a los senadores cuando quiera... pero Meghan la duquesa de Sussex no tiene lugar para entrometerse. El uso de su título para influenciar la política en América está mal".

Y aunque las dos senadoras aseguraron al tabloide que no esperaban la llamada de Meghan, la senadora Kristen Gillibrand confirmó que ella dio los números y habló con sus colegas explicando que seguro les llamaría.

Las llamadas de Meghan vienen de la mano con la carta que escribió para Nancy Pelosi y al senador Chuck Schumer para que validen el programa de permiso de paternidad. Y aunque Harry y Meghan se deslindaron de todos los títulos de Su Alteza Real, tenían permitido quedarse con el de duque y duquesa de Sussex.