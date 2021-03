Meghan Markle cuenta que sus hijos ‘correrían peligro por el color de su piel’

«Nuestro hijo merece ser protegido, pero los miembros de la familia lo decidieron». Meghan Markle habla con Oprah Winfrey por ‘derechos de nacimiento’.

La entrevista de Oprah Winfrey con Meghan Markle y Harry da pautas a distintos y muy diversos temas. Uno de ellos tuvo que ver con el primer embarazo de Meghan, cuando llegaría Archie. Sobre dicha circunstancia, sucedieron momentos incómodos acerca del futuro bisnieto de la reina Isabel II.

Según Meghan, a Archie «no lo iban a proteger como a los otros nietos porque no tendría título nobiliario»

«La gente me preguntaba, al final del tour de Sudáfrica, cómo me sentía. Ahí fue cuando me di cuenta que me sentía mal». Dicho tour sucedió en 2019, cuando Meghan esperaba a su primogénito.

¿Qué sucedió cuando Meghan se acercó a la institución para decirles lo mal que se sentía? La duquesa comentó: «No iban a proteger a mi hijo como a los otros nietos porque no iba a tener título nobiliario».

La conversación según Meghan Markle. «¿Qué tan oscura sería la piel de tu hijo cuando nazca?»

Conforme avanzó la entrevista, Meghan reveló ‘una conversación’ que tomó lugar con una persona (o varias) de la familia real. Asegurando que le preguntaron: «¿qué tan oscura será la piel de tu hijo cuando nazca?»

Oprah le preguntó si podría revelar quién se lo preguntó, y Meghan solo dijo «creo que eso les haría mucho daño».

«Si puedes verlo, puedes serlo». Meghan hizo referencias a la necesidad de ser representado en todos lados

A raíz de este tema (del «color de la piel de su hijo), Markle habló sobre lo necesario que es ‘ver a personas diversas en todas partes’.

«Sé lo que se siente ver a alguien como tú. Si puedes verlo, puedes serlo». También confirmando que viniendo de un país de la Commonwealth, ha visto gente de color en múltiples ocasiones.