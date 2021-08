Meghan Markle cumple 40 años en medio de polémicas

La duquesa de Sussex, Meghan Markle, celebra su cumpleaños al lado de su esposo y sus hijos en Santa Bárbara, California, completamente libre de ataduras reales… Analizamos su perfil público, con motivo de su cumpleaños el 4 de agosto de 2021.

El 4 de agosto, la duquesa de Sussex, Meghan Rachel Markle, cumple 40 años de vida que en los últimos cuatro dio un vuelco no sólo de 360 grados, sino de ser amada a ser criticada, de ser considerada y desconsiderada, redimida y alabada por su carisma y valentía, o bien por su ambición y protagonismo.

En cualquier caso, Meghan es una mujer con poder mediático, fama solo comparable a la de una actriz del más alto nivel (las A-Listers, como se les conoce en Hollywood) y una bandera de modernidad ideológica que no le sienta bien a la muy tradicionalista monarquía inglesa.

Que si Harry tiene el síndrome de Edipo y ve en su esposa a su madre, que si Meghan el de la mezquina Lady Macbeth, que si los une la toxicidad o, al contrario, Meghan salvó a Harry y abrieron juntos los ojos para ayudarse a encontrar su más alto bien…

Sea como fuere el motivo que los unió, ambos trabajan en su interior y privilegian su paz mental, como dijo Harry en el documental que produjo The me you can’t see (El yo que no ves).

¿Qué opinan los psicólogos?

Al respecto, la sicoanalista estadounidense Peggy Drexler escribió en CNN: “Según lo que sabemos de la familia real, donde las apariencias son más importantes que la comodidad, donde todos los niños pasan por un entrenamiento de etiqueta, donde las reglas son muchas y están hechas para seguirse, ese tipo de mentalidad de sálvate a ti mismo no es común. Ciertamente no es admirado. Pero eso es lo que hace que la decisión de Harry de alejarse sea aún más valiente y admirable”.

Drexler es autora de los libros «Our Fathers, Ourselves: Daughters, Fathers and the Changing American Family» y «Raising Boys Without Men».

Por su parte, el mindset coach Omar Prieto, maestro del instituto Jay Shetty de San Francisco, considera que es legítimo el trabajo interior que realizan Harry y Meghan y el viaje que llevan a cabo juntos para sanar sus respectivos lazos tóxicos, que quizás los unieron en primer lugar.

“El racismo claro que puede causarte ganas de suicidarte, la presión excesiva en un mundo que no conoces también. Lo importante no es si se equivocan o cómo lo hacen, a lo mejor no es lo ideal, pero hay que reconocer algo: están haciendo el trabajo y están protegiendo su paz”.

Los detractores de Meghan

Pocas figuras públicas se han atrevido a criticar a la duquesa a viva voz… Pero la opinión que mejor resume el termómetro de sus detractores lo resume la controversial analista pro republicana Candace Owens, famosa por su crítica al movimiento Black Lives Matter (siendo afroamericana) y por sus posturas conservadoras, que la vuelven polémica. Para ella, quien vivió la relación abusiva no fue Meghan dentro del seno de la familia real, sino el príncipe Harry.

“No puedo decir lo suficiente que el príncipe Harry está en una relación emocionalmente abusiva. Meghan lo ha engatusado para que crea que ella es su madre reencarnada, solo que esta vez él tiene la oportunidad de salvarla «, tuiteó en marzo de 2021 y luego retiró el mensaje un mes después.

«Está aislado de su familia y su país porque piensa que debe hacerlo para poner a salvo a Meghan (a su madre, de morir otra vez); estos son clásicos signos de transferencia freudiana”.

Piers Morgan insiste…

Claro que el más duro de todos sus críticos es el influyente presentador británico Piers Morgan, quien renunció a su puesto como conductor titular del programa matutino de ITV “Good Morning Britain” días después de haber destrozado a Meghan Markle tras la entrevista con Oprah al llamarla “trepadora despiadada”, entre otras cosas.

Un mes después de aquello sostuvo en una entrevista televisiva que tenía 17 mentiras que Meghan dijo en aquella ocasión y que está convencido de que es una “manipuladora mentirosa y no se disculpará por decirlo”.

A estas voces se han unido otras, incluidas las de redes sociales, tan corrosivas que lograron que los Sussex las abandonaran ante los ataques que recibían en sus cuentas de Archwell, su fundación.

#TeamMeghan

La duquesa de Sussex tiene una legión de amigos y gente que la apoya en el planeta: desde luego, la comunidad afroamericana es su pilar, pero también activistas de África y el propio Reino Unido como la doctora en sociología y ciencias sociales Shola Mos-Shogbamimu, la presentadora, cantante y escritora keniana Ciku Muiruri y, por supuesto, la poderosa periodista y empresaria del entretenimiento Oprah Winfrey. Su red de apoyo es mucho mayor que la facción que la reprueba.

Meghan se ha sumado a la bandera antiracista que comenzó el movimiento Black Lives Matter tras el asesinato del joven George Floyd mientras un policía le oprimía el cuello con la rodilla sin haber cometido un delito que lo ameritara.

El gran logro de Meghan

Hoy, la duquesa de Sussex es una figura preponderante de la inclusión racial y étnica, que ha llegado a sacudir al palacio de Buckingham: por primera vez en su historia, el Royal Household presentó públicamente datos sobre el número de minorías entre sus empleados: 8.5 por ciento, del que esperaban aumentar a 10 por ciento.

Esto se vio empujado por el diario inglés The Guardian, que publicó otras demográficas menos favorecedoras: el palacio no contrata extranjeros si no tienen más de 5 años de residencia o ciudadanía inglesa ni tampoco a latinos, asiáticos o indios.

En su muy crítico libro «And what do yo do…?» del exparlamentario liberal y laboralista Norman Baker afirma que “en la familia real no se puede vivir o trabajar si no se es blanco, protestante, preferentemente hombre y mayor de 50; hasta 2020, los puestos senior de “The Firm” eran ocupados por personas con estas características”.

Un nuevo clan

Meghan Markle tiene a los Estados Unidos en su bolsillo, a Inglaterra en su contra, excepto entre las generaciones millennials y Gen Z, quienes en las recientes encuestas de los medios se dicen empáticos hacia su causa antiracial y en favor de su libertad personal para hacer una vida independiente lejos de la familia real, que se ha coronado con la llegada de la pequeña Lilibet Diana (y sus polémicos nombres), “la princesa americana” (por fin se les hizo, ¡ya no más Kennedys!), cuya futura vida será también un motivo de curiosidad para los royal fans más obsesionados de los Estados Unidos y el mundo Occidental.

Al margen de eso y sin olvidar que son seres humanos, los duques de Sussex como figuras públicas son verdaderas celebridades y personajes muy populares, y desde que anunciaron su compromiso, las noticias de la realeza giran alrededor de ellos: ¿qué hicieron, qué dijeron, cómo lo comunicaron, les respondió la familia real, cuál es el subtexto de todo lo que sucede?

Esto es lo que mantiene el interés en Harry y Meghan, una gasolina que también abulta su cuenta bancaria porque queremos saberlo todo sobre ellos, para bien o para mal. Al final, Harry ha heredado el halo de estrella de su mamá y su afición por las celebridades, y Meghan es su dama joven de película convertida en una princesa de la vida real.

La pregunta es: ¿y serán felices por siempre? Solo el tiempo lo dirá.

10 cosas curiosas sobre Meghan