El 2021 arranca con fuerza para la expansión de los Windsor. Este 14 de febrero, se anunció que los Sussex tendrán a su segundo hijo. El pequeño Archie —nacido el 6 de mayo de 2019—, será hermano mayor. Meghan Markle embarazada de nuevo.

De acuerdo con Express UK, un vocero de la pareja compartió la noticia: «días después de que Meghan Markle ganara su primera batalla legal contra Associated Newspapers, podemos confirmar que Archie será hermano mayor».

Misan Harriman, fotógrafo y gran amigo de los duques de Sussex, compartió una fotografía en blanco y negro en twitter de la feliz pareja. En sus palabras se lee: «Meg, estuve en tu boda para presenciar el comienzo de esta historia de amor, me siento honrado de poder capturar cómo crece. Felicidades al duque y duquesa de Sussex en estas jubilosas noticias».

Meg, I was there at your wedding to witness this love story begin, and my friend, I am honoured to capture it grow. Congratulations to The Duke and Duchess of Sussex on this joyous news!#remoteshoot #shotonipad #shotbymisan pic.twitter.com/3iSYjydVj9

— Misan Harriman (@misanharriman) February 14, 2021