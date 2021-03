Meghan Markle ahora en ¿repostería? Este es el pastel que hizo con ingredientes de su jardín

Aunque marzo sea el mes para conmemorar a la mujer, sabemos que eso se puede hacer los 365 días del año. ¡Igual que hornear un pastel! Por eso, Meghan Markle relució sus dotes de repostería y preparó una dulce sorpresa para un grupo de mujeres.

En agradecimiento a la labor de estas mujeres frente a la pandemia por covid-19, Meghan llevó un pastel hecho en casa a los miembros del World Central Kitchen, en honor al Women’s History Month. Esta organización sin fines de lucro reparte comida a la gente en situaciones precarias.

Y la organización compartió este dulce regalo: «En honor al #WomensHistoryMonth, WCK ha trabajado con Archwell para proveer comidas y compartir el mensaje de apreciación y apoyo en Chicago».

También nos detallan de qué fue el pastel: «limón con aceite de oliva, horneado por la duquesa de Sussex, ¡hecho con limones de su jardín!».

In honor of #WomensHistoryMonth, WCK worked with Archewell, the non-profit created by The Duke and Duchess of Sussex, to provide meals & share a message of appreciation & support in Chicago. Dessert was a lemon olive oil cake baked by The Duchess—with lemons 🍋 from her garden! pic.twitter.com/vnyXV9sOnh

— World Central Kitchen (@WCKitchen) March 26, 2021