Ahora mismo Meghan Markle y Harry están en baja de paternidad tras el nacimiento de Lili Diana, pero tiempo antes de que la segunda hija naciera, la duquesa otorgó una entrevista exclusiva. Esto es lo que se sabe de su breve aparición en medios —misma que tuvo como incitador su primer libro infantil, The Bench.

La duquesa fue invitada al NPR Showtime el domingo 20 de junio, Día del Padre. Pero en redes se aseguraron de aclarar que la entrevista se grabó antes de que diera a luz a su segunda hija.

Lourdes Navarro, co-host del show, dijo vía Twitter que ‘hubo mucha malinterpretación’ por pensarse que Meghan apareció después de tener a Lili Diana. «El tiempo de salir al aire fue basado en que sería un show para domingo, y no en lo que sea que estaba sucediendo en Londres».

Y confirmó: «Además, es #DíadelPadre, y #TheBench es un tributo al príncipe Harry y su hijo, así que… todo se trató de eso».

De acuerdo con Meghan, The Bench surgió a partir de un poema que le escribió a Harry tras el nacimiento de Archie. Con NPR, compartió que quiso asegurarse de que «los dulces detalles estuviesen presentes en el libro, porque hay muchos muchos de ellos».

Esto fue, de hecho, el regalo del Día del Padre de Meghan para Harry en 2019. «Solo quería que esto fuese algo sentimental y un lugar para él para tener una base del hogar con nuestro hijo».

TO BE CLEAR, since there is a lot of misinformation, #MeghanMarkle , the Duchess of Sussex granted this interview BEFORE the birth of her daughter Lilibet. And the date of airing was based on the fact that we are a Sunday show. It’s not based on whatever is happening in London.

— Lulu (@lourdesgnavarro) June 20, 2021