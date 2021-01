Meghan Markle espera no declarar ante tribunal para su demanda al tabloide británico

Abogado espera que la demanda de Meghan Markle a Associated Newspapers no la lleve a declarar ante el tribunal. Con su padre a un lado.

Los duques de Sussex aún mantienen una tensa relación con la prensa. Este empedrado camino inicia desde antes del Megxit, pues la pareja que alguna vez formó parte de la familia real británica recibía «muchas críticas». Las cosas no pueden mejorar, y mucho menos tras la demanda de Meghan Markle que el tribunal británico está examinando.

Entra en movimiento la demanda de Meghan Markle al Daily Mail

Meghan efectuó una demanda al diario Daily Mail —y a Associated Newspapers— por publicar extractos de la carta que le mandó a su padre, Thomas Markle, en 2018. Acusando de uso indebido de la información y violación a la privacidad.

El abogado de la ex actriz, Justin Rushbrooke, asegura que Associated Newspapers no tiene «argumentos suficientes para imponerse con éxito en la batalla legal».

Rushbrooke afirmó ante el tribunal que se trata sobre una «simple y grave violación de los derechos de privacidad». Advierte que fue una ‘triple invasión’ porque fue a la correspondencia de la duquesa, a la vida privada y a la vida familiar.

En cambio, el medio asegura que están justificados para compartir la carta porque Meghan estaba ‘dispuesta’ a que otros asuntos privados se hicieran públicos. También porque amigos de la duquesa han otorgado entrevistas a la revista People y porque la carta está vinculada con la realeza.

Lo que quieren evitar es que Meghan asista a un juicio mediático

Todo dependerá de lo que el juez Mark Warby emita. Si es un «juicio sumario» a favor de Meghan, la demanda se resolverá sin juicio. Es precisamente lo que quieren, porque así la esposa de Harry no tendría que ir a declarar. Vía Reuters.

Pero si el juez falla a su favor y el caso termina sin posibilidad de apelación, tendrán que testificar Meghan y su padre en el tribunal. Ambos ya mantienen una tensa relación.

