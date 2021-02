‘El daño que han hecho es muy profundo’. Meghan Markle gana su primera batalla legal

Tras demandar a un tabloide británico por exponer partes de una carta a su padre, Meghan Markle gana el juicio y su primera batalla legal.

Hay una fresca victoria judicial: Meghan Markle ganó su caso contra Daily Mail tras haberse publicado extractos de una carta que le escribió a su padre en 2018. Este fue el mismo juicio por el que esperaba no declarar ante el tribunal, pero la duquesa de Sussex resultó victoriosa.

El Tribunal Superior de Londres emitió un fallo en su favor y Meghan Markle gana el juicio

La ex actriz de 39 años acusó a la empresa Associated Newspapers por vulnerar sus derechos después de que en Mail on Sunday se publicaron algunas partes de la carta que envió a su papá, Thomas Markle, el mismo año de su boda.

De acuerdo con agencias, el juez Mark Warby dictaminó que estos artículos violaron su privacidad. «La demandante tenía una expectativa razonable de que el contenido de la carta permaneciera privado. Los artículos del Mail interfirieron con esa expectativa».

Para Meghan fueron «prácticas ilegales y deshumanizantes»

Relatan que en un comunicado, la esposa de Harry dijo estar «agradecida con los tribunales por hacer que Associated Newspapers y The Mail on Sunday se hagan responsables de sus prácticas ilegales y deshumanizantes […] Estas tácticas no son nuevas; de hecho, han estado llevándolas adelante por demasiado tiempo sin consecuencias. El daño que han hecho y continúan haciendo es muy profundo».

La primera vez que perdió la batalla legal contra el diario sensacionalista, fue en mayo 2020. Se defendieron argumentando en una audiencia que ‘resumir o difundir sólo extractos de un texto es una práctica periodística habitual’.

En aquel entonces, el juez Warby rechazó el emitido y las alegaciones de que el periódico buscaba intencionadamente publicar artículos ‘ofensivos y perjudiciales’ contra Meghan.

Las cosas ya dieron la vuelta, y si Meghan Markle entraba en juicio, era posible que se desataría una relación aún más tensa con su padre.