Meghan Markle participará en una cumbre feminista con Michelle Obama

Meghan Markle, confirmó su ya rumoreada intervención en la esperada ‘Girl Up Leadership Summit’: una cumbre sobre feminismo, igualdad y educación que se celebrará entre los días 13 y 15 de julio a través de varias videoconferencias.

La que fuera protagonista de la serie Suits ofrecerá un discurso sobre las nuevas oportunidades y las viejas barreras que se encuentran las mujeres de todo el mundo para su desarrollo integral y sus dotes de liderazgo, según se desprende del comunicado emitido por el propio evento, que le ha dado de esta forma la bienvenida.

«Escuchen los consejos de Meghan Markle, duquesa de Sussex, para las futuras generaciones de liderazgo femenino. Tomará el estrado en la ‘Girl Up Summit’, que se celebrará virtualmente entre los días 13 y 15 de julio», reza el mensaje que publicó la organización en su cuenta oficial de Twitter.

The present is female! 💫 But don’t take our word for it. Hear Meghan Markle, The Duchess of Sussex’s advice for global girls leaders when she takes the stage at the 2020 @GirlUp Leadership Summit, happening virtually July 13-15! Register 🎟: https://t.co/YZT6jBf6Uc #GirlsLead20

— Girl Up (@GirlUp) July 7, 2020