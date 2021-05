Meghan Markle sin baby shower porque ‘hay demasiados conflictos en el mundo’

La duquesa de Sussex considera que ella y el príncipe Harry podrían «usar ese tiempo con un mejor propósito». Pronto llegará la hermanita de Archie.

No es sorpresa pensar que la pandemia cambió el rumbo de los eventos sociales —desde los masivos hasta los más tranquilos, como un baby shower. Precisamente éste es el caso de la duquesa de Sussex, quien tiene en mente algo menos llamativo para celebrar la llegada de su segunda hija. Así que Meghan Markle no tendrá baby shower.

Meghan «siente que un gran baby shower con regalos no es muy apropiado en este momento»

Apenas en 2019 se revelaban detalles del baby shower que Meghan tendría por el nacimiento de Archie —quien el pasado 6 de mayo cumplió dos añitos. Con siete meses de embarazo, la duquesa fue a Nueva York para reunirse con amigos cercanos, hacer visitas por la ciudad y en su celebración estuvieron presentes Amal Clooney, Serena Williams y Priyanka Chopra.

Para la ocasión de aquel año, Meghan pidió que los arreglos florales individuales fuesen donados a distintas organizaciones benéficas; petición de la duquesa ante la organización Repeat Roses. Fuentes señalaron esto como «un gesto muy dulce que refleja muy bien quién es: una persona amable, generosa y muy dulce».

También, en dicha visita a Nueva York, divisaron a Meghan comprando ropita de bebé. No sería raro pensar que la ropita de su nueva hija se haya hecho en compras online porque #pandemia.

Pero bien, en lo que sí se diferencia es que este 2021 no habrá celebración porque «Meghan siente que un gran baby shower con regalos no es muy apropiado en este momento», confirmó una fuente a US Weekly.

Harry, Meghan y su «interés por los temas humanitarios»

«Hay mucho caos en el mundo. Ella y Harry han estado muy involucrados en temas humanitarios, y ambos creen que podrían usar ese tiempo con un mejor propósito», añadió el testigo. Y señaló que «Harry es el compañero ideal, cuida de Archie y trabaja para proveer a la familia».

Y para proveer a la familia —además del uso de la herencia de Diana—, el duque se ha involucrado en negocios dentro de los States. Por ejemplo, su unión a una start up en beneficio a salud mental en Silicon Valley.

La pareja que elevó los niveles de tensión en la Corona reapareció tras la controvertida entrevista con Oprah para el evento virtual Vax Live. A Harry lo recibieron con una ovación de pie mientras exponía su discurso sobre la importancia de vacunarse contra covid-19. Por su lado, Meghan Markle participó con un video grabado en su jardín y usando un vestido Carolina Herrera (de casi dos mil dólares) acuñando al poder de las mujeres.

Lo que sigue siendo un dilema es el nombre que elegirán para hija —que posiblemente nacerá a inicios de julio. Así que ‘Diana’ no se queda fuera de las opciones, considerando que serían del mismo mes.

