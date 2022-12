Las fotos de Meghan Markle en 'Suits': así era su vida de actriz antes de casarse con Harry

Mucho antes de casarse con el príncipe Harry, Meghan Markle estaba formando una carrera en Hollywood, y entre sus veintes e inicios de los treinta ya tenía su nombre en varios créditos. Aunque quizá no era su máximo deseo, y de eso habló en 2013 con Marie Claire: “siempre fui una nerd del teatro en la universidad; quería actuar, pero odiaba la idea de este cliché —la chica de L.A. que decide ser actriz—. Quería ser algo más que eso, y siempre amé la política, así que terminé cambiando mi carrera e hice doble licenciatura en teatro y relaciones internacionales”.

Cómo era Meghan Markle en ‘Suits’

El máximo hit profesional de Meghan fue la serie Suits, en la que participó del 2011 al 2018, haciendo siete temporadas en total. De hecho, Harry conoció a Meghan mientras aún trabajaba en la serie, cuando interpretaba al personaje de Rachel Zane.

Haber iniciado su relación con el príncipe hizo que Meghan dejara su carrera. La productora de Suits, Silver Tree, habló en el explosivo documental de Harry y Meghan en Netflix para explicar que cuando se supo que Markle era la novia del royal, tomaron “medidas de seguridad retadoras”.

“Los paparazzi empezaron a venir y trataron de tener todos los ojos sobre ella y había gente llamando a nuestros asistentes de producción solo para saber qué estaba grabando”, reveló Silver. “Sacaban estos lentes enormes y se escondían para sacarle fotos. Había gente invadiendo los trailers tratando de retratarla, y empezó a sentirse peligroso para ella”.

Después explicaron que le contrataron un chofer experto en ‘entrenamiento evasivo’ para llevarla a grabar a los estudios. Y el ex asistente personal de Meghan dijo que “su vida tuvo un giro muy turbio” cuando empezó a salir con el royal.

En qué otras series salió Meghan Markle

Aunque el papel de Suits fue el más grande en su carrera, Meghan aterrizó algunas apariciones esporádicas en la televisión chica —pero no por eso menos polémicas, sino todo lo contrario.

En Deal or No Deal era una edecán que entregaba maletines a los ganadores, pues era un concurso estadounidense. Después salió en un episodio de Castle en 2012 y un año antes en Horrible Bosses. Le siguieron When Sparks Fly (2014) y Anti-Social (2015).

Sin embargo, en 2008 hizo una breve pero atrevida escena en 90210: la nueva generación —una serie de televisión que iba a modo de continuación de la famosísima serie noventera Beverly Hills 90210—, pues le estaba haciendo s3xo or4l al actor.

A raíz de todo este contubernio con Meghan Markle, Felipe de Edimburgo le dijo a su nieto, “uno sale con las actrices, no se casa con ellas”. ¿Qué opinas al respecto?