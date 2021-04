Así es como la reina Isabel II felicitó a su nieto por los 10 años de matrimonio 💍❤️

La reina Isabel II compartió en redes una serie de fotos para conmemorar el 10º aniversario de bodas de Kate y William.

El primer bimestre del año ha sido uno muy movido en cuanto a emociones para la reina Isabel II. Un suceso primordial en esta montaña rusa fue la muerte de Felipe de Edimburgo, a los 99 años. Pero antes y después pasaron otros más alegres, como el nacimiento del primer hijo de Eugenia de York y el tercero de Zara Tindall, así como el cumpleaños 3 de su bisnieto, el príncipe Louis. Ahora, a solo un día de terminar el fatídico mes de abril, Isabel II celebra con su nieto heredero una fecha importante: los 10 años de matrimonio con Kate Middleton.

La reina Isabel II desea a Kate y William un ‘feliz aniversario de bodas’

La familia real está celebrando el aniversario de bodas de Kate y William, ¡y no es para poco! La propia pareja nos regaló dos nuevas fotografías, donde lucen tan joviales y enamorados como siempre.

Y precisamente, con estas mismas imágenes, la cuenta de la Royal Family compartió en redes el mensaje de la reina para los novios:

«Deseándole al duque y duquesa de Cambridge un muy feliz aniversario de bodas. Hoy marcan 10 años desde que sus altezas reales intercambiaron votos en la Abadía de Westminster».

Después de estas nuevas fotos, hubo dos más del inolvidable día de la boda real. Ésta fue vista en televisión por millones de espectadores, convirtiéndola en un evento que pasó a la posteridad.

Los seguidores de los royals aprovecharon el espacio para derrochar su amor por la pareja real. Una usuaria comentó que «siempre están en su labor y con mucha dignidad», mientras otra mencionó que Kate «es una verdadera princesa de carne y hueso».

William, el nieto heredero de Isabel II, y Kate, la futura reina consorte

Sabemos que el día en que el príncipe Carlos asuma el trono como rey de Inglaterra, el príncipe William será nombrado príncipe de Gales, por lo que Kate será la sucesora, por así decirlo, de la fallecida princesa Diana, en cuanto a título se refiere.

William, como segundo en la línea de sucesión, subirá después de su padre y su esposa se convertirá en reina consorte. De acuerdo con un fragmento rescatado por The Sun, la experta en realeza Katie Nicholl explicó al programa True Royalty’s Kate: The Making of a Future Queen, que la ahora duquesa tendrá dos roles principales como consorte: «Producir herederos —que ya lo hizo— y aprender a convertirse en reina, cosa que vemos poco a poco».

Para Nicholl, Kate es «una reina en espera […] cuyo perfil es más público que nunca». Y que la familia real «se da cuenta del poder y potencial de Kate».

Cuéntanos, ¿ya quieres ver a Kate como reina consorte?

SIGUE LEYENDO: