El año de Mike y Zara Tindall: 10º aniversario de bodas, un nuevo hijo y ‘vida normal’

Con el nacimiento de su tercer hijo, Mike y Zara Tindall llegan a los 10 años de matrimonio. Conforman una de las parejas más ‘normales’ entre los descendientes de la reina.

Por: Sandra Meneses Morales

Su vida podría ser la de casi cualquier pareja británica: ella es deportista exitosa y mujer de familia, él un exjugador de rugby y actual coach. Hablamos del matrimonio que cumple su 10º aniversario: el de Mike Tindall y Zara Phillips —nieta de la reina de Inglaterra, que, como no tiene cargo real, lleva una rutina de lo más sencilla y muy diferente a la de sus primos William y Harry.

Tan privados que la llegada de su último hijo se supo… en redes

El ejemplo más reciente es el nacimiento de Lucas Phillip (su tercer hijo y décimo bisnieto de Isabel II), el 21 de marzo. Nadie ajeno a la familia lo sabía hasta que Mike Tindall, esposo de Zara, lo contó tres días después casi por casualidad, en su famoso podcast The Good, The Bad and The Rugby: “El domingo fue de lo mejor porque llegó un nuevo bebé a mi casa”.

Así, sin medios rondándolos, sin anuncios oficiales en Buckingham, Zara dio a luz en el baño de su casa, ubicada en Gloucestershire. Y es que no le dio tiempo de llegar al hospital y fue auxiliada por Mike y una amiga que se encontraba con ella; al poco tiempo su partera se presentó. “Fue correr al gimnasio, conseguir una colchoneta, entrar al baño y ponerla en el piso…”, describió Mike con una ternura y naturalidad ¡que seguro Kate y William envidian!, pues nunca la tendrán del todo por su rol en la familia real.

La vida ‘normal y estable’ de los Tindall

Y esta tranquilidad es posible porque la princesa Ana, madre de Zara, deseaba una vida normal para ella y su hermano, Peter. “Tengo mucha suerte de que mis padres decidieran no usar el título, así crecimos e hicimos todo lo que nos dieron la oportunidad de hacer”, ha contado Zara, citada por El País.

Y a 10 años de casados, ¿de dónde obtienen Mike y Zara Tindall su fortuna? Now to Love destapa los ingresos de esta deportista familia —que, básicamente, hace dinero «bajo sus propios términos».

Por ser una ecuestre olímpica (con descendencia royal), recibió dos millones de dólares en un año en patrocinios. También recibe un estimado de más de 1 millón de dólares por su compañía de ropa deportiva, Musto. Y, añade el portal, ha conseguido hasta 100 mil dólares por contratos con Rolex, Land Rover y la firma de inversiones Artemis.

Pero testigos señalan que «aunque sus ingresos son sustanciosos, Zara los necesita para cubrir los gastos de sus establos, donde tiene hasta siete caballos».

Por su lado, al momento en que se publicó la nota citada, Mike ganaba al menos 200 mil dólares como jugador y coach del Gloucester Rugby Club y respaldo de celebridades. También posee una compañía llamada Kimble Trading, con la que señalaron tener casi 500 mil dólares en el banco (en 2008).

Se suman cantidades por la renta de propiedades —una en Dubai— y la venta de su casa gregoriana por $2.46m.

Eso sí, Mike ha admitido que su prioridad financiera es asegurar un buen futuro para su familia. Ciando nació Mia, dijo que «vienen pagos escolares, colegio… y una boda» [en el futuro muy lejano].

