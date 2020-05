«Mis hijas no están lejos de tener tu edad».- Príncipe Andrés a quien lo acusa de abuso sexual

El nuevo escándalo que ronda a la familia real británico está reflejado en el documental Filthy Rich, de Netflix, en el cual señalan que el príncipe Andrés, hijo de la reina Isabel, supuestamente hizo bromas sobre la edad de su acusadora Virginia Roberts y la comparó con la de sus hijas antes de tener relaciones sexuales con ella.

Esta sorprendente nueva emisión sobre la vida y los crímenes del delincuente sexual Jeffrey Epstein presenta algunos detalles nuevos de Roberts, quien recuerda su primer encuentro con el príncipe en Londres.

Aunque el príncipe Andrés insiste firmemente en que no recuerda haber conocido a Virginia Roberts, en Filthy Rich se describe cómo en 2001 conoció al duque de York en la casa de la asociada de Epstein, Ghislaine Maxwell, antes de que se jugara un juego de adivinanzas.

«Ghislaine hizo un juego de adivinanzas y le preguntó al príncipe Andrés: ‘¿cuántos años crees que tiene Virginia?’ Y él dijo 17”, asegura Virginia Roberts ante los entrevistadores de la serie.

“Ella respondió: ‘¡Oh, tienes razón!’ e hicieron una pequeña broma al respecto. Me dijo: ‘Mis hijas no están lejos de tener tu edad. Mis hijas son un poco más jóvenes que tú’”.

Como lo reveló anteriormente, Virginia Roberts vuelve a recordar el espiral de situaciones que vivió en una fiesta en compañía del príncipe en un club nocturno privado de Londres, antes de regresar a la casa de Maxwell, en el oeste de la ciudad.

«Salimos a pasar la noche en el club Tramp en Londres», agrega.

“Él baila y está sudando abundantemente sobre mí, fue asqueroso. Regresamos a la casa y subimos las escaleras”.

“Tengo una pequeña cámara amarilla Kodak y le pido a Jeffrey que me tome una foto con el príncipe Andrés. Ghislaine Maxwell está literalmente justo detrás de mí».

«Ella me dijo que ‘vas a tener que hacer por él lo que haces por Jeffrey’, y me golpeó”.

Justo después de tomar esa foto, el príncipe Andrés abusó sexualmente de mí por primera vez”, asegura Victoria Roberts.

Deny, deny, deny if you must but the facts are out there. What will it take #PrinceAndrew for you to have ownership of what you did to me and be held accountable? I’m still…waiting & continue to do so. #BreakTheChain #Corruption #Help 🦋 https://t.co/2edXAUTVqG pic.twitter.com/VLpeoGx0Iy

— Virginia Giuffre (@VRSVirginia) May 22, 2020