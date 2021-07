¿Recuerdas la entrevista de Oprah con los Sussex? Pues está nominada a los Emmy

Una de las entrevistas más polémicas en la historia moderna de la realeza tiene nominación a los Emmy, los premios más importantes de la televisión.

«The Crown» y «The Mandalorian» lideran carrera de los Emmy, pero una aparición sorpresiva fue la de la entrevista de Oprah Winfrey a Harry y Meghan. En esta muy sonada participación se hablaron temas sobre racismo, salud mental y problemas familiares, una producción que alcanzó su nominación en los premios más importantes a la televisión. ¿Qué te parece?

¿Harry y Meghan podrían ser acreedores de un Emmy?

Harry y Meghan: una pareja moderna incómoda con la etiqueta y la presión. Los duques de Sussex son, irrefutablemente, de los royals (¿o ex royals?) que más han dado de qué hablar en los últimos años. Por supuesto que están los controversiales casos de Andrés de York y sus vínculos con Jeffrey Epstein, o el caso de Wallis Simpson, la mujer que desafió la monarquía antes que Meghan. Pero algo es seguro, el caso de los Sussex es de analizar en la nueva realeza del siglo XXI.

Esta entrevista realizada por Winfrey tiene nominación en Outstanding Hosted Nonfiction Series Or Special —junto con el show de David Letterman, My Next Guest Needs No Introduction y el de Stanley Tucci, Stanley Tucci: Searching for Italy.

El año de mayores apariciones mediáticas para los duques de Sussex

Prácticamente inició el 2021 y los duques de Sussex pusieron el pie en el tren con dirección al mundo mediático. A pesar de que se despidieron de las redes sociales, Harry y Meghan no pueden no aparecer en ellas. Debutaron en la televisión estadounidense para pronunciarse respecto a las elecciones presidenciales, tienen contrato con una plataforma de streaming y su propio podcast. Si eso no es estar en el ciberespacio, ¿qué lo es?

Además, el príncipe Harry participó en el evento ‘Vax Live’ como presidente de campaña; éste salió en live stream y fue su primera aparición pública después de dar la entrevista con Oprah. Y por si fuera poco, produjo una serie con Winfrey.

Por otro lado, Meghan se enfocó en el lanzamiento de su primer libro infantil, The Bench. Y antes de que naciera su segunda hija, Lili Diana, dio una entrevista en radio donde mencionó que su libro es ‘para representar a los que nunca se han visto representados’.

SIGUE LEYENDO: