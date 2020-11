Te contamos sobre el joven miembro de la familia real de India: Padmanabh Singh. Multimillonario, jugador de polo y modelo, el humilde y socorrido heredero al trono de Jaipur.

Considerado uno de los herederos multimillonarios más jóvenes, Padmanabh Singh no se queda atrás cuando se trata de dominar el campo mediático gracias al alcance de sus redes sociales, su pasión por el polo y hasta sus runaways. Con 22 años, Singh es el actual maharajá de Jaipur.

Fortuna controlada por el joven heredero: de 697 millones y hasta 2.8 billones de dólares, vía Business Insider

A los 13 años heredó el título de los primeros maharajás de la India, y para entonces ya poseía al menos 400 millones de euros y su propio linaje. A él le dejaron únicamente el control de palacio de la ciudad. Y no está nada mal. Tiene 30 hectáreas, miles de cuartos, suites y patios, un museo, establos para elefantes y lugar para 30 caballos, vía The Guardian.

Resulta que el título real que ostenta Padmanabh no es reconocido por la ley, pues India es una república democrática parlamentaria federal. Tiene presidente y primer ministro.

Pero a su joven edad está convencido de que quiere dejar huella. Ha representado a su país como un jugador profesional de polo y durante las pasarelas de Dolce & Gabanna en Milán.

Su alteza real que ha jugado polo con Harry y William

Así es, Singh ha jugado polo con los hijos de la princesa Diana en Inglaterra. En la misma entrevista mencionó que su inspiración por este deporte surgió tras sus primeros años estudiando en Nueva York.

En entrevista con Tatler, Singh habló de lo entusiasmado que se siente del polo en India: «Tuvimos los juegos de polo más increíbles de todos, con la reina, el príncipe Felipe, príncipe Carlos y más. Pero lo que hace al polo tan especial en Jaipur, es que la gente se envuelve mucho en él».

Comenzó a jugar polo profesionalmente en 2015 y fue miembro del Guards Polo Club. También llevó al equipo nacional de la India al parque Hurlingham, en Inglaterra, lugar que fue visitado por primera vez por un equipo indio en 70 años.

Es el primer royal anfitrión de Airbnb

Una de las suites del palacio está disponible en Airbnb por la módica cantidad de ocho mil dólares por noche. Aquí se han hospedado perfiles como Oprah Winfrey y la princesa Diana, vía Business Insider.

Todos los ingresos de este Airbnb se irán a una fundación para el desarrollo de las mujeres rurales de Rajastán. Fue una iniciativa de su mamá, Diya Kumari —diputada de la Asamblea de la India—, a quien en entrevista con Vanity Fair declaró «es la persona más importante de mi vida».

«Creo en la igualdad entre hombres y mujeres», Padmanabh para Vanity Fair

En entrevista aseguró que «la India está cambiando, pero no tanto ni tan rápido como me gustaría». El Airbnb es una manera de enseñar la «hospitalidad india» y de fomentar el apoyo a mujeres que lo requieran, tal y como hace su mamá.

A Padmanabh lo adoptó como heredero su abuelo Sawai Bhawani Singh, el último maharajá con algún privilegio real, según la revista.

«Estamos en una democracia ahora, y no puedo permitir que mi pasado me ciegue. Al mismo tiempo, no puedo darme por satisfecho viviendo en mi burbuja y no viajar alrededor del mundo. Lo ideal es encontrar una mezcla de los dos mundos». Esto declaró el heredero en entrevista con The Week.

