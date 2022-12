El día que Pelé conoció a la reina Isabel II y luego dijo "quisiera darle un beso por mi cumpleaños"

En 2022 se nos fueron la reina de Inglaterra y el rey del fútbol. Este 29 de noviembre anunciaron que Pelé murió a los 82 años tras una batalla contra cáncer de colon, así que el mundo deportivo está de luto. Meses antes, la reina Isabel II fallecía a los 96 y después de 70 años de reinado, dejando atrás una era para la realeza. Definitivamente se fueron dos figuras prolíficas, mismas que tuvieron la oportunidad de estar cara a cara en algunas ocasiones, y esto fue recibido con mucha emoción por los seguidores del brasileño y la soberana.

El día que Pelé conoció a la reina Isabel II en 1968

Isabel II tenía 42 años cuando asistió al estadio de Maracaná en Río de Janeiro, en 1968. La soberana iba acompañada de su esposo Felipe de Edimburgo y ambos presenciaron la participación de Pelé ante un juego con 85 mil aficionados.

“En 1968, la reina Isabel II visitó Brasil y cumplió una agenda diversificada, que incluyó una visita al estadio de Maracaná, en Río de Janeiro, hasta un impactante discurso en el Congreso Nacional, donde la monarca enfatizó el patriotismo y la unidad del pueblo brasileño”, escribió CNN Brasil.

El medio añade que tanto la reina como su esposo “pudieron vivir un poco de la cultura brasileña, y su viaje incluyó visitas a Recife, Salvador, Brasilia, São Paulo, Campinas y Río de Janeiro”. Ese día, Isabel II presenció un partido amistoso entre las selecciones de Río y San Pablo, y al finalizar el juego la monarca entregó un trofeo a Pelé, que en esa época ya era conocido como “el rey del fútbol”. Junto a la reina también posó el ex mediocampista Gerson.

O Globo reportó en su momento que Leal Soares, jefa del ceremonial en el estadio, presentó a Isabel II y a Pelé (vía Fora de Campo); y mencionó que la reina ya conocía la fama de Pelé, “yo sé, ya lo conozco por su nombre y estoy muy feliz de saludarlo”, dijo la monarca. Entonces pelé le pidió al intérprete real que le dijera lo emocionado que estaba por conocerla: “dígale [a su majestad] que estoy encantado de haber participado en un partido en el que ella estuvo presente”.

La reina Isabel II en Brasil, 1968 (getty)

Cuando Pelé le quiso dar “un beso de cumpleaños” a la reina Isabel II

Pelé no solo pidió un beso de la reina Isabel II por su cumpleaños número 75, sino que ¡lo celebró en Buckingham! No prometemos que las peticiones del rey del fútbol hayan sido cumplidas, pero sí una divertida declaración del fallecido jugador brasileño.

Pelé estaba en una conferencia de prensa en Calcuta, India, cuando un moderador le preguntó, “señor, en un par de días estará celebrando su cumpleaños 75 en el palacio de Buckingham. Si le dieran a elegir, ¿cuál escogería?, ¿un pastel de 35 kilos hecho por el mejor pastelero de Londres, o un beso de la reina Isabel II?”.

Pelé, quien también era estimado por su sentido del humor, respondió: “como buen atleta, no puedo comer demasiado pastel porque crezco [subo de peso], así que prefiero besar a la reina Isabel”, y todos en la sala rieron con él. Después de esa agradable respuesta, el futbolista septuagenario se puso a bailar un poco ante el ritmo de la música India que tenían de fondo.

getty

Pelé recordó con cariño a la reina Isabel II el día que murió a los 96 años

Pelé fue uno de los únicos cinco futbolistas extranjeros a los que la reina les otorgó un honor en Reino Unido, como reportó Daily Star. La leyenda brasileña recibió un honor por sus servicios en fútbol, el KBE (Knight Commander of the Most Excellent Order of the British Empire), y se convirtió en el único futbolista en recibir este reconocimiento. Es un rango más alto que el MBE (Member of the Most Excellent Order of the British Empire), que recibieron Henrik Larsson, Niall Quinn y Peter Schmeichel, al igual que Giancarlo Zola como OBE (Officer of the Most Excellent Order of the British Empire).

“Hace 20 años tuve el gran honor de ser condecorado por la Reina Isabel II como Caballero Honorario de la Corona Británica. Un momento que siempre guardaré en mi memoria. Doy las gracias a todo el pueblo británico por su cariño”, escribió Pelé en Instagram en 2017.

El 8 de septiembre del 2022, Pelé escribió en redes sociales un breve homenaje a la reina Isabel II tras su fallecimiento, recordando el día que la conoció y lo mucho que él apreciaba su figura como soberana.

“He sido un gran admirador de la reina Isabel II desde la primera vez que la vi en persona, en 1968, cuando vino a Brasil para ser testigo de nuestro amor por el fútbol y experimentó la magia de un Maracaná repleto. Sus hazañas han marcado generaciones. Este legado durará para siempre”, dijo Pelé en 2022 después de la muerte de la reina de Inglaterra.

Quizá ahora Pelé pueda recibir aquel beso de cumpleaños de la reina Isabel II.