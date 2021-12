Salma Hayek, el duque de Westminster y otras personas más ricas que la reina Isabel

Claro que la reina Isabel II es una monarca adinerada, pero entre las tiaras y las joyas, te puede sorprender saber que hay personas más ricas que ella —y figuran tanto personajes de Hollywood, empresarios y hasta otros royals. Estas son las personas que tienen más dinero que la reina Isabel (quien tiene un valor neto alrededor de £365 milliones).

1) Hugh Grosvenor, duque de Westminster

Getty Images

Es considerado el millennial con la mayor fortuna en el mundo. Hugh Grosvenor, de 30 años, es hijo de Gerald Grosvenor 6to duque de Wesminster (falleció en 2017 por un ataque cardíaco) y Natalia Phillips; Hugh, quien es padrino del pequeño príncipe George, es más multimillonario que Kylie Jenner, y su valor neto es de $13.32 billones (que heredó de su papá junto con sus títulos y estados el Belgravia y Mayfair). En 2020 donó 10 millones de libras esterlinas al apoyo del Servicio Nacional de Salud ante la pandemia de covid-19.

2) François-Henri Pinault y Salma Hayek

Getty Images

La actriz mexicana y el empresario francés volvieron a encabezar la lista de The Sunday Times, the Rish List 2021, donde remarcan que su actual valor neto es de £8.675 billones. Y de tal madre, tal astilla, pues la hija de Salma, Valentina Paloma Pinautl, también apareció en la lista de los niños más ricos de Reino Unido por Electric Ride on Cars en el puesto número 13 gracias a su valor neto de $12,000,000.

3) Kirsty Bertarelli, Miss UK

Getty Images

De acuerdo con Daily Mail, Kirsty Bertarelli se convirtió en la divorciada más rica de todo Reino Unido (y con mayor fortuna que Isabel II). Esta modelo y cantante pop de 50 años se divorció secretamente de su esposo billonario, Ernesto Bertarelli, después de 21 años juntos, y tiene un valor neto estimado en £400 milliones.

4) El rey Vajiralongkorn (o Rama X)

Getty Images

El actual rey de Tailandia ascendió al trono poco después de que su padre falleciera en 2016, y sus activos han crecido hasta US$43 billones en enero 2021, según Reuters. Y de acuerdo con información de medios, el rey acumuló una flota de 38 aviones jet y helicópteros.

5) Akshata Murthy

Getty Images

Akshata Murthy es la hija del fundador de Insosys (una empresa multinacional de servicios de tecnologías de la información), Narayana Murthy. Akshata, de 41 años, es esposa del Canciller de Hacienda de Reino Unido, Rishi Sunak, quien según Business Today fue criticado por no querer revelar el valor neto de su esposa (que es de £480 millones). Y según las leyes de Reino Unido, "cada ministro debe declarar abiertamente sus detalles financieros y los de miembros cercanos de la familia".

6) Hassanal Bolkiah, sultán de Brunei

Getty Images

El sultán de Brunei, de 75 años y casado con su prima hermana, tiene un valor estimado en US$28 billones —obtiene su riqueza de las reservas de petróleo de su país. Tiene cientos de Rolls Royce, pero en su colección de coches en general figuran hasta los dos mil automóviles.