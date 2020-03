¿Por qué Meghan siempre busca tener contacto físico con Harry? Experta lo revela

No cabe duda que cada pareja tiene sus códigos secretos, ya sea que se trate de una expresión particular para indicar, por ejemplo, que desea irse a casa, o el toque de una mano en un brazo cuando una pareja necesita mayor tranquilidad.

Pero cuando están juntos en el ojo público, ser capaz de comunicarse de manera no verbal es quizás más vital que nunca.

Y para ello, Harry y Meghan parecen dominar esto como un arte gracias una serie de toques bien practicados que parecen indicar exactamente cómo uno quiere que el otro se comporte.

Su última ronda de compromisos como miembros de la realeza no fue la excepción. La semana pasada, en la Mansion House de Londres, donde la pareja asistió a los The Endeavour Fund Awards, Meghan maniobró magistralmente a su esposo para que ella pudiera hablar con otra mujer.

Primero, ella le puso la mano en el hombro y luego tiró de él suavemente para poder avanzar. Acto seguido, Harry rectificó su postura y puso su mano sobre la espalda de su esposa para darle paso.

Y como muestran varias imágenes, no solo tienen una larga historia en señalizarse entre sí a través del tacto, sino que también nos damos cuenta que no es la primera vez que Harry, bajo la guía de su esposa, le ha permitido tomar la iniciativa.

Aquí echamos un vistazo a los otros gestos tácitos que colocan a Meghan firmemente al mando de la situación.

Discreto control en el ‘golpe de poder’

Este gesto se pudo ver tanto en los Endeavour Fund Awards de este año, donde Meghan guió a Harry para dirigirse a los fanáticos que esperaban bajo la lluvia. Una mano en la espalda es sutil, pero puede ser tomada como una herramienta direccional.

«Este es un gesto parental y parcialmente enriquecedor que también implica un deseo de controlar o dirigir», asegura Judi James, experta en lenguaje corporal.

«En política, se conoce como la ‘Pat of Power ‘, donde el que da las palmaditas eleva su estado al bajar al otro’. La mano de Meghan estaba firmemente sobre la espalda de su esposo cuando asistieron a una recepción en Sudáfrica en octubre pasado, visitaron Birkenhead en enero del año pasado e, incluso, desde su primer compromiso como pareja casada, en una fiesta en el jardín del Palacio de Buckingham.

También colocó una mano sobre la espalda de Harry mientras llevaba al bebé Archie a su primera aparición frente a las cámaras, un gesto de aprobación materna.

Doble amarre: insinúa propiedad

¿Por qué simplemente tomar una mano, cuando también puedes sostener su brazo? Meghan y Harry no tuvieron reparo en no respetar la regla real no escrita sobre las demostraciones públicas de afecto para buscar el apoyo del uno sobre el otro.

Pero es la mano en el brazo la que lleva esta postura a otro nivel.

«Agrega proximidad y sugiere que todavía está enamorada y en las etapas románticas del amor», afirma Judi James.

Meghan y Harry adoptaron esta pose en el Palacio de Kensington después de anunciar su compromiso, y la novia atrajo a su novio a su lado.

Al visitar Marruecos, Australia y Sudáfrica, el gesto característico estuvo allí nuevamente.

«Meghan duplica las señales de cercanía al marcar propiedad, así como al asegurarse de que ella es lo más importante en la mente de Harry», añade James.

Un sutil ‘¡espera!’

Cuando estás de pie, tomarse de las manos no es realmente una opción práctica.

En cambio, Meghan y Harry adoptan el toque de la mano a la parte superior del brazo (ella lo hizo protectoramente mientras estaba embarazada). También lo utilizó cuando llegó al Festival de Música Mountbatten en el Royal Albert Hall el pasado sábado.

En el mundo del lenguaje corporal, es un gesto para detener a alguien, como lo haría una madre para evitar que su hijo salga corriendo mientras está conversando en la puerta de la escuela.

‘Es una suave señal de’ ¡espera! ‘ cuando Meghan quiere conversar más tiempo con un anfitrión, o, incluso, unirse a una conversación que Harry está teniendo «, dice Judi.

«Agarrar sus bíceps también puede parecer halagador en lugar de autoritario».

Así que lo que hace Meghan ¿es afecto o una señal tácita de quién está a cargo? ¿Qué opinas?

Por: Redacción Vanidades con información del Daily Mail