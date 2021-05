Conoce a Alexandra zu Sayn-Wittgenstein, sobrina de la reina Margarita y princesa con segundas nupcias a sus 48 años

En el historial de las llamativas (pero subestimadas) royals de Dinamarca, yace la hija de la princesa Benedicta y el fallecido príncipe Ricardo: Alexandra zu Sayn-Wittgenstein.

Los ojos de Dinamarca y del mundo están puestos en el príncipe heredero Federico —quien recién se puso la primera dosis de la vacuna contra covid-19— y su esposa, la princesa Mary. Pero dentro de la casa real danesa yacen otros personajes igual de fascinantes, como la sobrina de la reina Margarita de Dinamarca. Nos referimos a la princesa de 50 años (los mismos que Máxima de Holanda), Alexandra zu Sayn-Wittgenstein.

Hija de la princesa Beatriz, hermana menor de Margarita de Dinamarca

La princesa Alexandra nació un 20 de noviembre de 1970. Sus padres son la princesa Beatriz (la segunda de tres hermanas, entre ellas la mayor, Margarita de Dinamarca) y el fallecido príncipe Ricardo (sexto príncipe de Sayn-Wittgenstein-Berleburg que murió inesperadamente a los 82 años).

Debido a las reglas de sucesión puestas por el rey Federico IX, los hijos de la princesa Beatriz no tienen residencia en Dinamarca (se criaron fuera del país), por lo que renunciaron a su lugar en el trono danés. Y, por ende, nadie más de esta familia tendría acceso directo a la monarquía.

Primer matrimonio y madre de un joven que en un futuro será de los más codiciados

A los 28, se casó por primera vez con el conde Jefferson von Pfeil und Klein-Ellguth (miembro por nacimiento de la antigua casa del Pfel un Klein-Ellugh con ancestros nobles). Éste se convirtió en miembro de la realeza danesa.

Tuvieron dos hijos: el conde Federico (1999) y la condesa Andrea (2003). El hijo mayor —de actualmente 21 años— lleva también el nombre de Ricardo en honor a su abuelo; pero a pesar del peso de su descendencia, no es miembro de la realeza, no forma parte de las labores oficiales y no está en la línea de sucesión. De todos modos, tiene relación lejana al trono británico y está vinculado a una de las monarcas europeas presentes. ¡Ojo a las futuras generaciones semi-royals!

Segundo matrimonio a los 48 años

Quién dirá que 20 años después, la princesa Alexandra encontraría de nuevo el amor y, tan solo a dos años de haberse divorciado, se casaría de nuevo. El 18 de mayo del 2019 contrajo matrimonio con el conde Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille (miembro de la familia noble de los Ahlefeldt).

Para entonces, Alexandra tenía 48 años, y era el tercer matrimonio de él. La princesa llevó un despampanante y moderno vestido de novia con apliques de flores y la tiara floral Ahlefeldt, de la familia de su esposo.

Curiosamente, la mamá de Alexandra fue madrina del conde, por eso su amor y amistad ‘florecieron’ hasta llevar a cabo la boda. Hubo una corta lista de invitados, entre ellos reconocidos royals como la polémica Marta Luisa y la princesa Sumaya.

