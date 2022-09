La foto inédita de la princesa Diana con el pelo largo. ¿Luce mejor que con su icónico corte de cabello?

Si hay un rasgo que caracterizó a la princesa Diana, era su corte de cabello. Además de esos hermosos ojos azules, lo alta que era y la nariz ancha, sabemos que físicamente Lady Di destacaba con un divino hairstyle que se hizo volvió la sensación a finales de los ochenta y en los noventa.

El corte de la princesa Diana prácticamente nunca pasaba de la nuca, y en raras ocasiones lo tenía poco más arriba de los hombros; estaba catalogado en los estilos de pelo corto para mujeres maduras, ¿pero te has preguntado cómo luciría Di con el cabello largo?, ¿es posible siquiera pensar en ello?

getty

El corte de cabello ‘Modern Diana’ no solo fue la tendencia del verano 2022, sino que se le ha visto en décadas pasadas gracias a su practicidad y versatilidad.

El corte de pelo de la princesa Diana era un bixe cut, que es un peinado vanguardista que se encuentra justo en el punto ideal entre un bob y un pixie con capas pesadas. Pero curiosamente, el icónico corte de pelo de Diana fue totalmente improvisado.

getty

El estilista Sam McKnight, quien acabaría por convertirse en el peluquero personal de Di, fue el encargado de peinarla y optó por recoger su cabellera bajo una tiara para que diera la impresión de que era más corta.

El resultado final le gustó tanto a Diana que puso en sus manos con confianza ciega para que creara su inolvidable haircut. “Cuando acabamos, [Diana] me preguntó qué estilo le recomendaría si dependiera de mi, y le respondí ‘lo cortaría todo’. Tenía un pelo fabuloso, pero había llegado el momento de hacer un cambio y creo que ella pensaba lo mismo. Me dijo ‘de acuerdo, ¿te parece si lo hacemos ahora?’. Y así fue”, recordó McKnight en un artículo para Vogue Australia.

“Estábamos en julio y me fui a París por trabajo, y empezaron a inundarme con llamadas sobre Diana, entonces me di cuenta de que el cambio de look había tenido una gran repercusión”.