El desdichado final de Alemayehu, príncipe etíope 'secuestrado' que la reina Victoria amparó

Algunos asuntos pendientes de la fallecida reina Isabel II se pasaron a Carlos III, y uno de ellos tiene que ver con un príncipe etíope cuyos restos están en el castillo de Windsor, y ahora los están exigiendo de vuelta. Es el caso del príncipe Alemayehu, quien además fue uno de los individuos consentidos de la reina Victoria.

¿Quién es el príncipe Alemayehu?

Nació bajo el nombre completo de Alemayehu Simyen Tewodoros (23 abril 1861), hijo del emperador Tewodros II y la emperatriz Tiruwork Wube de Etiopía. Tewodros II gobernó desde 1855 hasta 1868, intentó modernizar el país y resistir la influencia extranjera, pero su reinado estuvo marcado por conflictos internos y presiones externas.

Recordemos que entre los siglos XVI y hasta 1970 había títulos hereditarios para la aristocracia etíope, y se le decía ‘Dejazmatch’ al ‘gobernador’ o emperador. El primero en portar este título fue el emperador Lebna Dengel, y usualmente era para referir a alguien con mayor cargo militar. Con el tiempo este título se usó para referencia de cualquier noble que ocupara un alto cargo en el gobierno etíope. El título de ‘Dejazmatch’ —junto con otros títulos royal— fue abolido en 1974, cuando la monarquía etíope fue derrocada, sin embargo algunos etíopes todavía usan el título como una forma de mostrar su herencia aristocrática.

‘Secuestro’ e invasión británica

La tragedia alcanzó a Alemayehu en la infancia cuando su papá murió tras la derrota de la expedición británica a Abisinia; ésta fue una campaña militar lanzada por el Imperio Británico en 1868, cuyo objetivo era rescatar a varios misioneros y diplomáticos británicos que habían sido encarcelados por Tewodros II. La expedición tuvo éxito y los rehenes fueron rescatados, sin embargo, Tewodros II se suicidó en lugar de rendirse ante los británicos.

La victoria de esta expedición demostró el poder del Imperio Británico, por eso, con tan solo 7 años de edad, se llevaron a Alemayehu a Gran Bretaña junto con su mamá (quien murió en el camino) —que como bien menciona un artículo de The Guardian en 2015, Alemayehu fue ‘secuestrado’.

La reina Victoria y el príncipe etíope Alemayehu

El capitán Tristram Speedy, un reconocido explorador de la época victoriana, introdujo a Alemayehu con la reina Victoria (tatarabuela de la reina Isabel II). Victoria tuvo un gran interés por la vida y educación del joven príncipe, y pidió que recibiera clases en Inglaterra —específicamente en la Lokers Park School, después en la Rugby School y luego en el Royal Military College.

Pero con el pasar del tiempo, Alemayehu externó lo infeliz que estaba y lo mucho que deseaba volver a casa. Las cosas no cambiaron para el joven príncipe etíope, y murió a los 18 años por una enfermedad de los pulmones. Lo enterraron en el castillo de Windsor y en su placa dice, when I was a stranger, ye took me in' ('cuando era un extraño, me acogiste'); y la reina Victoria lo describió en su diario como “un chico agradable, educado y elegante... No hay nada de Negro en él”, mencionan en The Guardian.

Los royals británicos se niegan a devolver el cuerpo del príncipe Alemayehu

Que se exijan los restos del príncipe Alemayehu no es nuevo; desde 2007 lanzaron una campaña para traerlo de vuelta, donde un presidente de Etiopía le escribió a la reina Isabel II personalmente.

Ahora sale a la luz en pleno 2023 cómo la corona británica denegó una petición de la familia del príncipe etíope para repatriar sus restos del castillo de Windsor. "Queremos tener de vuelta sus restos como familia y como etíopes, porque ese no es el país donde nació", explicó Fasil Minas, uno de sus descendientes (vía AFP); "fue desalojado de Etiopía, de África, de la tierra de los Negros", declaró otra descendiente, Abebech Kasa.

El palacio de Buckingham indicó en un comunicado que "el Deán y los Canónigos de Windsor están muy conscientes de la necesidad de honrar la memoria del príncipe Alemayehu". Sin embargo, "es muy poco probable que fuera posible exhumar los restos sin perturbar el lugar de reposo" de las demás personas enterradas cerca —entre estas personas enterradas yacen el rey Enrique VIII, Jorge V, la reina Madre, la princesa Margarita, el rey Jorge VI y el príncipe Felipe de Edimburgo.

En los últimos años, las autoridades accedieron a las peticiones de delegaciones etíopes para visitar la capilla, y "seguirán haciéndolo", añadió el comunicado.

Con información de AFP.