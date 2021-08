Según el príncipe Carlos, el caso de su hermano Andrés por abuso sexual ‘no tiene remedio’

Debido a la demanda por agresión sexual de Andrés de York, el príncipe Carlos cree que su hermano ‘nunca podrá volver a la vida pública’.

Andrés de York está pasando un momento álgido por los sucesos del pasado. Este ‘playboy’ de la familia real británica vive las consecuencias de haber figurado en el caso de Jeffrey Epstein de tráfico sexual de menores. Y acaba de actualizarse la demanda de Virginia Roberts Giuffre acusándolo de abusar sexualmente de ella a los 17 años. Ahora el príncipe tiene tiempo limitado para responder a la demanda, o será llevado al tribunal. Y en medio de esto, su hermano y futuro rey, el príncipe Carlos, considera que esto ‘ya no tiene solución’.

Las acusaciones sexuales contra el príncipe Andrés ‘son un problema sin solución’, según Carlos de Gales

Carlos ‘ama a su hermano y tiene es empático ante la situación que atraviesa Andrés’, explicó una fuente cercana al príncipe de Gales a The Times, «pero esto causa un daño indeseado a la reputación de la institución«.

«[Carlos] ha concluido que este es un problema sin solución», continuó la fuente anónima. Además añadió que el heredero también ve improbable que su hermano menor pueda regresar a la vida pública —éste decidió retirarse tras la polémica de Epstein.

«Los poderosos y ricos no están exentos de sus acciones»

Las acusaciones de Giuffre se dirigieron a un tribunal en Nueva York, citando la norma de niños violentados, pues la demanda dirige cuando a Victoria la ‘forzaron a tener relaciones sexuales con Andrés cuando tenía 17 años’.

Victoria compartió una declaración con People: «Hago responsable al príncipe Andrés por lo que me hizo. Los poderosos y ricos no están exentos de sus acciones. Espero que otras víctimas vean que no es posible vivir en silencio y con miedo, reclamando la vida de cada quien alzando la voz y demandando justicia».

SIGUE LEYENDO:

Sofía de Wessex: la royal que no teme hablar de menopausia y exige mayor educación en el tema

Quién es Lady Victoria Hervey, ex del príncipe Andrés que ‘echa pestes’ al matrimonio Sussex

Thomas Markle considera ir al tribunal para poder ver a sus nietos, Archie y Lili Diana