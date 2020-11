En medio de un tumultuoso 2020, Carlos de Gales cumple 72 años. Repasamos su posible sucesión al trono, lo que veremos de él en The Crown y más.

Vaya que ha sido un año tumultuoso para el príncipe Carlos. Claro que lo ha sido para todos (en el mundo entero), pero cada quien tiene sus batallas personales, ¿no creen? El heredero al trono británico cumple 72 años, con buena salud y un futuro no tan obvio como se esperaba.

Un poco de lo que ha sido el 2020 para Carlos, el príncipe heredero que cumple 72 años

En marzo, durante los primeros meses que la pandemia ya resonaba globalmente, Carlos dio positivo por coronavirus. El royal se confinó con su esposa Camilla y los medios detallaron que se mantenía en buena salud y trabajando remotamente.

El virus pudo debilitar por un rato el sistema del heredero, pero lo que le ha afectado al príncipe es estar separado de sus nietos. Así declaró en una entrevista con Sky News para la serie After The Pandemic: Our New World. Reveló que «extraña terriblemente» abrazarlos, pero aseguró que hace videollamadas ocasionalmente. Y añadió «pero no es lo mismo, ¿verdad? realmente quieres abrazar a la gente».

Según señalan tabloides británicos, padecer coronavirus le ayudó a «simpatizar con otros durante la pandemia», y está decidido a hacer cambios tanto a nivel personal como social y ambiental. Paréntesis importante aquí para añadir que su hijo, William, tuvo covid-19 y lo mantuvo en secreto. ¿Acaso saldrá en algún momento una declaración de ambos sobre cómo sobrellevaron la situación? ¿O qué planes de mejoría en el sector salud harían? Como futuros reyes, sería interesante.

¿Carlos listo para asumir al trono? Un hecho apunta positivo

En agosto, salió que el príncipe no renovaría el arrendamiento de su granja orgánica, Home Farm. Para la prensa británica, significaría que se está preparando para la ascensión al trono. El heredero ha dedicado mucho a la granja agrícola de 365 hectáreas, ubicada en Gloucestershire, y a lo largo de 30 años se transformó en uno de los jardines más bellos del mundo. El arrendamiento concluiría en abril de 2021, pero «adelantó» la noticia.

Otro factor en la apuesta es la participación del príncipe de Gales con la reina durante el discurso con el que abre la legislatura y abre la agenda del Gobierno, en 2019.

Príncipe Carlos y el Megxit

La reina y los dos primeros en la línea de sucesoria al trono de Inglaterra claro que pasaron por tragos complicados tras la salida de Meghan y Harry. Ante esto, y en su momento (enero del 2020, para calendarizar), el experto en la monarquía británica Richard Fitzwilliams declaró: «es extraordinario que hayan dado [los Sussex] este paso sin consultar a la reina, o incluso al padre de Harry».

Después de que en aquellos meses, Donald Trump tuiteara de manera controversial que «el país no se haría cargo de la seguridad de los nuevos residentes», el hijo de la reina Isabel II salió a su ayuda. Daily Mail señaló que Carlos daría «una contribución privada» a los Sussex —no se reveló la cantidad, pero estimaron que dos millones de euros—. Y eso que Harry ya tiene completa su herencia de Diana: la mitad de las 21 millones de libras esterlinas que dividió con William.

Eso sí, en la «mesa redonda» que tuvieron la monarca, Carlos, William y los dos «rebeldes», se declaraba, «con urgencia», que deberían volverse económicamente independientes.

Una celebración distinta y «el malo» de la serie

Este 14 de noviembre del 2020, el príncipe Carlos tendrá una celebración muy diferente a la de cualquier otro año. Llegará a los 72 aún sin heredar el trono, pero también con una lupa encima gracias a que recién sale del horno la cuarta temporada de The Crown, misma que revelará con detalle la (polémica) relación que tenía con Diana.

De acuerdo con El Heraldo, ya entró en el libro Guiness de récord como el príncipe de mayor edad que sigue esperando reinar. Es el heredero desde los cuatro años.

Carlos, el príncipe que también se preocupa por el medio ambiente, subirá un piso más acompañado de su esposa Camilla de Cornualles, con su familia distante y a un click en la pantalla, y una madre de 94 muy sana.