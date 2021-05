Príncipe Harry: sobre haber sido criado en un ‘zoológico’ y traumas de salud mental

En otra controvertida entrevista, Harry confesó que la paternidad del príncipe Carlos lo dejó con «dolor genético y sufrimiento». Entre otros temas.

El príncipe Harry habló abiertamente sobre los problemas de salud mental que ha atravesado a lo largo de los años —añadiendo temas sobre la ‘toxicidad de la familia real’ y su infancia. Su participación en este podcast, Armchair Expert por Dax Shepard, se une a la lista de controvertidas entrevistas (con polémicas declaraciones), junto con la de Oprah Winfrey el pasado 7 de marzo.

Por qué Harry critica la forma en que lo crió su papá, el príncipe Carlos

Dentro de la extendida entrevista de 90 minutos, Harry confesó que su vida en la realeza fue ‘una mezcla del Truman Show y estar en un zoológico’. Al duque le preguntaron por su «muy específica crianza» y si él efectuaría una paternidad distinta a la que tuvo, a lo que respondió:

«¿No se trata la vida de romper con el ciclo? No hay culpables, no creo que debamos señalar a nadie. Pero ciertamente, cuando se trata de paternidad: he experimentado dolor y sufrimiento debido al dolor o sufrimiento que mis papás pasaron. Me aseguraré de romper ese ciclo y no pasarlo [a mis hijos]. Hay mucho dolor genético y sufrimiento que se pasa a cualquiera. Como papás, deberíamos decir ‘esto me pasó a mi, pero me aseguraré de que no te pase a ti».

Luego, Harry reiteró que a él ‘lo criaron de la manera en que su papá fue criado’, situación que aseguró cambiar para sus propios hijos. Y dijo que moverse a Estados Unidos ‘no era el plan’, pero es lo que decidió para ‘cuidar su salud mental y a su familia’.

¿Harry nunca recibió apoyo psicológico? En 2017, su propio hermano le aconsejó buscar ayuda

Meghan Markle dijo a Oprah Winfrey que cuando buscó ayuda psicológica al ya formar parte de la familia real, se lo negaron «porque no sería bueno para la Institución». De ahí, los pensamientos suicidas que confesó.

Harry entonces contó a la conductora que estaba «avergonzado de admitir» los problemas de Meghan a su familia. Así que ‘buscaron otra solución’.

En este reciente podcast, Harry afirmó que cuando conoció a Meghan ella «supo de inmediato que necesitaba ayuda». «Se dio cuenta de que estaba dolido y que muchas de las cosas que no puedo controlar me hierven la sangre». Básicamente, que gracias a ella pudo ir por ayuda profesional.

Y sí, Harry ha dicho abiertamente que atendió al apoyo psicológico, pero sucedió cuando fue más joven. En 2017, Harry contó directamente a The Daily Telegraph: «Busqué consejería después de 20 años de no pensar en la muerte de mi madre, Diana, y dos años de caos total en mi vida». Aquí narró su época de «no saber qué está mal en mi», entonces habló con familia, amigos, y después un terapeuta, para darse cuenta de que tenía un dolor no resuelto por la pérdida de su mamá a una edad tan joven —vía The Washington Post.

Esta participación con el Telegraph se hizo cuando Harry, William y Kate fundaron Heads Together, una caridad de salud mental. Después de decirle al medio que ‘se percató de todas las cosas que tenía que curar’, afirmó textualmente que el príncipe William «fue un enorme apoyo» y quien lo alentó a hablar con un profesional».

Harry viviendo el sueño americano

A pesar de decir que Estados Unidos ‘nunca fue el plan’, el duque declaró sentirse «más libre, capaz de bajar los hombros y levantar la cabeza» cuando camina por la calle. Pero minutos más atrás en esta misma entrevista, se quejó altamente de cómo los paparazzis han invadido su privacidad y ‘monetizado su vida privada’.

Esta misma forma de «decantarse» por los States ya la había aclarado Meghan cuando se supo que espera dar a luz a su segunda hija de forma natural y en su casa —porque «ya no están adheridos a protocolo real».

