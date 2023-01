Harry cataloga a Camilla como 'peligrosa' y la señala de ser 'la otra mujer' de su papá

El príncipe Harry ha encabezado los titulares tanto a finales de año como a inicio de este 2023 —especialmente porque el 10 de enero se publica Spare, las memorias y revelaciones de una vida en la realeza—. Ahora, Harry dio fuertes confesiones en televisión tras ser entrevistado por Anderson Cooper para 60 minutes, y el hijo menor de Diana dijo públicamente lo que realmente piensa sobre Camilla Parker —aka, la reina consorte de Inglaterra—.

El príncipe Harry dice que Camilla es ‘peligrosa’ y una ‘villana’

Harry, quien vive en California con Meghan Markle y sus dos hijos, etiquetó a Camilla de ser peligrosa y una villana al haber tratado de “rehabilitar” su imagen tras ser la amante de su padre, el rey Carlos III.

“Ella era una villana, fue la tercera persona en un matrimonio, ella necesitaba rehabilitar su imagen. Y la necesidad de rehabilitar su imagen… la volvió peligrosa debido a las conexiones que forjó con la prensa británica”, dijo Harry sobre Camilla con Anderson Cooper.

Harry usó la misma referencia que mencionó la princesa Diana en la ‘entrevista del siglo’ con Martin Bashir en 1995", donde la royal divorciada explicó, “éramos tres en mi matrimonio, una multitud”. Después, el príncipe Harry señaló a Camilla de ser una de las figuras en la realeza que acomodaba historias entre la prensa.

“Y había disposición abierta en ambos lados para intercambiar información y con una familia construida sobre la jerarquía, y ya que ella iba a ser reina consorte, iba a quedar gente en la calle debido a eso”.

“Si te hacen creer, como miembro de la familia, que estar en la portada, tener titulares positivos, historias positivas escritas sobre ti, mejorará tu reputación o aumentará las posibilidades de que seas aceptado como monarca por el público británico, entonces eso es lo que vas a hacer”.

Más adelante en la entrevista, Harry reveló que tanto él como su hermano William le pidieron a su papá que no se casara con Camilla: “no creíamos que era necesario. Pensamos que eso solo causaría más daño que beneficio, y que si él estaba con esta persona… eso no sería suficiente. ¿Por qué ir tan lejos cuando no necesitas hacerlo? Queríamos verlo feliz. Y vimos lo feliz que era ahora con ella, así que en el momento fue como, ‘okey’”.

En un segmento de Spare, visto por Page Six, el príncipe Harry sostuvo esta declaración de Carlos y Camilla, “aunque Willy y yo le pedimos que no lo hiciera [casarse], Pa lo hizo. Lo saludamos de mano, y le deseamos lo mejor. No hubo resentimiento”. En junio del 2022, una fuente reveló al medio que Harry no era ‘gran admirador’ de Camilla: “años de arduo trabajo del cortejo de Carlos hicieron a Camilla palpable para el público británico, y el mundo en general. Y Camilla trabajó hasta el cansancio para congraciarse a sí misma. Pero Harry realmente nunca la amó, su madre debía ser la reina, y Camilla siempre será la mujer que llevó a sus papás al divorcio”.

Y añaden que la editora Tina Brown explicó a The Telegraph el año pasado que “William aceptó a Camilla en los términos de lo que significaba para su papá. Él maduró en el tema, ‘mi padre ama a esta mujer, y no lo puedo pelear, no lo haré’, pero Harry no la soporta, no quiere que sea reina y está muy enojado con lo que pasó. No ha hecho las paces sobre esto y probablemente jamás lo haga”.