El príncipe Harry destapa sus problemas con el alcohol en el pasado: «una pesadilla en mi vida»

El príncipe Harry reveló que tuvo problemas con el alcohol a partir de la muerte de Diana y temía que ‘Meghan terminaría igual que su mamá’.

Desde su renuncia a la familia real, Harry se ha dedicado a destapar las numerosas ‘preocupaciones’ que le atañen sobre el sistema de la monarquía. Comenzando por considerar que ‘Meghan terminaría como la princesa Diana’ y que se fue a Estados Unidos para ‘proteger a su familia’ de los ataques de la prensa. Si bien la entrevista con Oprah Winfrey fue el inicio de la avalancha, las cosas no paran ahí: llegará la serie que produjo junto con Winfrey para hablar sobre salud mental, y Harry participó con su propia historia sobre los problemas que tuvo con el alcohol.

Harry tenía 12 cuando su mamá, la princesa Diana, murió, y él estaba «muy enojado por lo que le pasó»

En la serie The Me You Can’t See para streaming, Harry aseguró que la muerte de su madre lo hizo enojar demasiado y causó severa ansiedad. También comentó sobre sus problemas con el alcohol.

«Bebía el equivalente de una semana en un solo día, en viernes o sábado. Y bebía no porque lo disfrutara, sino porque trataba de enmascarar algo. Estaba dispuesto a tomar alcohol, tomar drogas… intentar lo que sea que me hiciera sentir menos».

De los 28 a los 32, «los peores años» para Harry

Después de mencionar los ataques de pánico, el duque de Sussex admitió que entre los 28 y los 32 fueron ‘los peores años’ de su vida y «una pesadilla en mi vida».

Según Harry, cuando su ansiedad y estrés se salieron de control, supo que ‘debía pedir ayuda’, pero que los miembros de la familia real solo lo animaron a ‘mostrar su mejor cara’. Añadió: «[mi familia] decía que simplemente siguiera el juego y que la vida sería más fácil».

No olvidemos que en 2017, Harry ya había buscado ayuda profesional gracias a que William lo alentó. En aquel entonces, reveló al Daily Telegraph: «Para mi, mi hermano —Dios lo bendiga—, ha sido un enorme apoyo».

Según Harry, Meghan acabaría como Diana: «no se detendrán hasta que ella muera»

Otro de los polémicos comentarios que trajo a la mesa en esta serie, fue afirmar que ‘la historia se estaba repitiendo’. «Mi mamá fue perseguida mientras tenía una relación con alguien que no era blanco y ve lo que sucedió. ¿Quieres hablar sobre la historia repitiéndose? No se detendrán hasta que ella muera [Meghan]. Es increíblemente desencadenante poder perder a otra mujer en mi vida».

Esto llega después de que Meghan revelara a Oprah que «no quería vivir más» a raíz de su vida en Reino Unido.

