¿Harry de nuevo con Oprah Winfrey? Será para hablar sobre salud mental

Harry y Oprah Winfrey se juntan de nuevo. Y no, esta vez no es para presentar alguna polémica entrevista. La conductora y el príncipe se unen como productores para traer una pieza vía streaming que hable sobre la importancia de la salud mental. Esta serie (o, más bien, docuserie) lleva por nombre The Me You Can’t See (El Yo Que No Puedes Ver) y se estrenará el 21 de mayo.

«Nuestra experiencia compartida es que todos somos humanos», declara Harry

Según comunicados, estas dos figuras públicas traerán a la luz historias que levanten el velo en el actual estado mental de la sociedad y así procurar su bienestar.

A través de la página web de Archewell, dieron a conocer las palabras de Harry sobre su parecer del proyecto.

«Nacemos en distintas vidas, a través de diferentes ambientes y, como resultado, nos exponemos a diversas experiencias. Pero nuestra experiencia compartida es que todos somos humanos.

«La mayoría de nosotros cargamos con traumas sin resolver, pérdidas o dolor, que llega a ser y sentirse muy personal. Asimismo, el año pasado nos enseñó que todos estamos juntos en esto, y mi esperanza es que estas series muestren el poder de la vulnerabilidad, la conexión en la empatía y la fuerza en la honestidad».

Por su parte (y como los Sussex no tienen redes sociales…), Oprah compartió en Instagram el póster de la serie, donde aparecen reconocidos rostros —Glenn Close, Lady Gaga, y por supuesto, el príncipe Harry.

El historial

Días atrás, Oprah reveló qué fue lo que más le sorprendió de su entrevista a Harry y Meghan. Básicamente, fue el ‘reverberante impacto’ que tuvo el suceso, convirtiéndose en una de las charlas más polémicas en la historia moderna de la realeza.

Se desconoce desde cuándo Winfrey y Harry trabajan juntos para The Me You Can’t See, pero el príncipe ha sido defensor del tema de salud mental desde hace tiempo. Algo que lo reflejó fue su unión con una start up en Silicon Valley; ahora Harry forma parte de BetterUp —dedicados a dar asesoría en salud mental. Al llegar, declaró: «Tengo la intención de ayudar a crear un impacto en la vida de las personas».

