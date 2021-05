El príncipe William retoma sus labores tras, presuntamente, ‘cortar’ comunicación con Harry

El futuro rey conmemora la Semana de Concientización sobre Salud Mental, pero fuera de la agenda tiene un par de temas con su hermano, Harry.

Poco a poco se acerca el día del ‘segundo acercamiento del año’ de los hermanos, los príncipes William y Harry: la firma de la estatua de Lady Di. El primer encuentro que tuvieron —y fue un tanto de improvisto—, fue por la muerte de su abuelo, el duque de Edimburgo. Se decía que en el funeral, Harry esperaba ‘alivianar cualquier tensión’ con William, pero ni la reunión de dos horas que tuvieron a puerta cerrada con su papá, el príncipe Carlos, dejó satisfecho al dúo.

Ahora, con Harry nuevamente en California y el príncipe William encargándose de sus labores, se cree que los hermanos viven cada vez más separados. Y ahora, incomunicados.

William concentrándose en sus labores como heredero —e inculcándose en un tema que le interesa a Harry

Por parte de William, ha sido un primer bimestre del 2021 movido: celebrando 10 años de matrimonio, manteniéndose al margen de la situación del covid-19, y hasta lanzando su canal de YouTube con Kate.

Durante la mañana del 12 de mayo, dio sus condolencias ante la muerte del sargento de policía Matt Ratana. La visita fue parte del Mental Health Awareness Week (Semana de la Concientización sobre Salud Mental); el duque de Cambridge pretende involucrarse en este tema para apoyar a la comunidad. Este es un tema de interés que comparte con Harry, quien recientemente anunció su participación como productos junto con Oprah Winfrey para lanzar The Me You Can’t See. Éste será una serie en streaming donde tocarán temas de salud mental a partir de distintos testimonios.

«Mis fuentes me dicen que no están hablando al momento»

Pero ni el tema de salud mental en conjunto hace que los hermanos tengan de qué debatir. De acuerdo con el experto en realeza, Nick Bullen, contó a US Weekly que «todas mis fuentes me dicen que no están hablando al momento».

Esto viene de la mano con lo que se espera para el evento de la estatua de Lady Di. Un testigo contó a The Sun que «los hermanos estarán físicamente juntos en la ceremonia, pero quieren dar discursos diferentes».

Y continúa: «Podría pensarse que se juntarán para un mismo discurso, pero no es el caso. Cada uno insistió en preparar el suyo. Es una gran preocupante que su lenguaje corporal sugiera que las cosas no están bien».

Tendremos que esperar hasta julio para ver el comportamiento que presentarán los príncipes.

