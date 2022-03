Príncipes y princesas Romanov que siguen vivos y quizá no los conocías

Los Romanov son esa dinastía sin trono que busca recuperar la corona y el poder. Pero aunque técnicamente es imposible restaurar dicha dinastía, siguen vivos algunos príncipes y princesas de esta herencia parental.

¿Cómo terminó la familia Romanov?

La ejecución de la familia Romanov implica el asesinato del zar Nicolás II, su esposa la zarina Alejandra, y sus cinco hijos Olga, Tatiana, Maria, Anastasia y Alekséi.

El zar y su familia fueron asesinados por los bolcheviques en Ekaterimburgo en julio de 1918, supuestamente por órdenes de Vladímir Lenin.

Nicolás II se vio obligado a abdicar en febrero de 1917 y eso desmoronó al antiguo régimen. La monarquía fue sustituida por el Gobierno Provisional (a cargo de Alexander Kérenski). De hecho, los Romanov habrían pedido asilo en Gran Bretaña, pero el primo del zar, el rey Jorge V, no se los concedió.

A la familia la trasladaron por numerosos territorios porque Kérenski temía por su seguridad, hasta que dieron con Ekaterimburgo. Estaban en la casa Ipátiev y fueron ejecutados junto con tres sirvientes y el médico de la corte, Eugene Botkin.

Después de la ejecución hay una larga historia de irregularidades sobre dónde dispondrían de los cadáveres, cuándo los encontrarían y bajo qué condiciones estarían.

Los descendientes sin dinastía de la familia Romanov

Hay toda una lista de familiares vivos de los Romanov que puedes leer en el sitio oficial de la Romanov Family Association, pero hay información completa de muy pocos.

Los parientes no dinásticos de esta familia están en todo el mundo. Solo algunos hablan ruso y son rusos ortodoxos, pues ahora poseen diversas nacionalidades y religiones. Muchos aún buscan el honor de su familia descendiente.

Después de que la Revolución quitó a la monarquía, muchos se exiliaron y concretaron otros matrimonios. Ahora los hijos e hijas heredaron el apellido Romanov —y por eso hay mayor confusión sobre quiénes son miembros de la Casa Imperial y otros que sólo son descendientes de la Casa Imperial.

Destacados parientes de los Romanov que siguen vivos

1) Andrew Andreievich Romanov (1923-2021)

Añadimos a esta figura por el simple hecho de que falleció muy recientemente (noviembre 2021 a los 98 años, solo le faltaban dos más para llegar a los casi 100 como Felipe de Edimburgo —de hecho, después de Felipe, Andrew fue el descendiente del rey Christian IX de Dinamarca más longevo ).

El príncipe Andrés Andreivich fue el tataranieto de Nicolás I de Rusia y fue jefe de la Casa Romanov. Nació en Londres y sus padres fueron el príncipe Andrei Alexandrovich de Rusia (hijo del gran duque Alejandro Mijáilovich Romanov y la gran duquesa Xenia Románova, hermana del zar Nicolás II) y su primera esposa la princesa Elisabetta Sasso-Ruffo.

Pasó tiempo de su infancia en el castillo de Windsor (gracias al rey Jorge V) y estudió en casa hasta los 12 años. Participó en la Royal Navy durante la Segunda Guerra Mundial, trabajó como agrónomo en una granja en Kent y emigró a Estados Unidos donde estudió criminología en Berkley.

Se casó tres veces (Elena Konstantinovna Durnova (1 hijo); Kathleen Norris (2 hijos); e Inez Storer (sin hijos)). Dedicó su jubilación al arte y sacó un libro ilustrado titulado The Boy Who Would Be a Tsar ('El niño que pudo ser un zar'). Murió en California.

Hijos del príncipe Andrew y legítimos miembros de la Casa Romanov:

Príncipe Alexis Andreievich Romanov: abril 1953, hijo con Elena Konstantinova, casado con la princesa Zoerra Leisy de Rusia.

abril 1953, hijo con Elena Konstantinova, casado con la princesa Zoerra Leisy de Rusia. Príncipe Peter Andreievich Romanov: noviembre 1961, hijo con la princesa Katlhleen Norris, casado con Barbara Anne Jurgens.

noviembre 1961, hijo con la princesa Katlhleen Norris, casado con Barbara Anne Jurgens. Príncipe Andrew Andreievich Romanov: febrero 1963, hijo con la princesa Kathleen Noriss, casado con la princesa Elizabeth Flores de Rusia. Tiene una hija, la princesa Natasha de Rusia (1993).

2) Olga Andreevna

Es la media hermana del príncipe Andrew Romanov, descendiente de la dinastía Romanov y quien fuera candidata para casarse con Carlos de Gales (su primo tercero).

Olga es hija de Andrei de Rusia y su segunda esposa, Nadine Sylvia Ada McDougall. Esta princesa de Rusia fue educada en Inglaterra y actualmente es presidenta de la Asociación de la Familia Románov.

Reside en Provender House, una mansión del siglo XIII que restauró para turismo. Para hacerlo, vendió varios objetos de su padre, mismos que adquirió la familia real británica.

Se casó con Thomas Matthew, miembro de la nobleza irlandesa, y se divorciaron en 1989. Tuvieron cuatro hijos: Nicholas, Francis-Alexander, Alexandra y Thomas.

3) Rostislav Rostislavovich

El príncipe Rostislav Romanov, de 36, nació en Illinois, Estados Unidos y vive en Reino Unido como artista. Sus padres son el príncipe Rostislav Rostislavovich Romanov (hijo del príncipe Rostislav Alexandrovich Romanov) y Christia Ipsen.

Es descendiente del gran duque Michael Nikolaevich de Risia, hijo menor de Nicolás I. Y tataranieto de la gran duquesa Xenia Alexandrovna de Rusia (hermana de Nicolás II).

Actualmente es vice presidente de la Romanov Family Association y es el único Romanov que se mudó de vuelta a Rusia (en 2009) —ahora pasa tiempo entre Londres y Rusia. Se casó en 2019 con la consultora Foteini Georganta y tiene un hijo de 9 años.

4) Natalia Nikolaevna Romanov

La princesa Natalia, de 69, es hija del príncipe Nicolás Románovich Romanov (hijo del príncipe Román Románov de Rusia y tataranieto de Nicolás I). Reside en Roma con su familia.

Se casó con Giuseppe Consolo, ex científico y periodista y actualmente político italiano. Tuvieron dos hijos, Enzo Manfredi Consolo (quien se suicidó a los 20 años) y Nicoletta Romanov (actriz italiana).

5) Nicoletta Consolo Romanov

Hija de la princesa Natalia de 42 años. Nació en Roma y actualmente es una actriz italiana de cine y televisión. Hizo su debit con el papel de Valentina en la película Remember Me, Mu Love de Gabriele Muccino. Está casada con Federico Alverà y tiene cuatro hijos.

6) Nikita Rostislavovich

Es el hermano menor de Rostislav Rostislavovich de 35 años —y tienen otra hermana, la princesa Alexandra Rostislavovna Romanov. Se sabe muy poco del príncipe Nikita, pero estudió en la Northumbria University y reside en Nueva York.

