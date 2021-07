¿Priyanka Chopra (íntima de Meghan Markle) ignoró a propósito a los duques de Cambridge? Hay video

De manera muy informal y coloquial, se le puede conocer como «hacerle el feo» a alguien. Y bajo estas circunstancias es que la actriz y esposa de Nick Jonas, Priyanka Chopra se envolvió —presuntamente— en un caso así. Hay video de cómo todos aplauden la llegada de los duques de Cambridge a la final de Wimbledon, excepto Chopra, quien «notoriamente evadió hacerlo».

Un nuevo video que ronda por redes sociales causó sorpresa al ver cómo algunas personas en las gradas aplaudían a la llegada de los duques de Cambridge, y unas cuantas no lo hicieron, como Priyanka. Además de que volteó la mirada hacia otro lugar mientras los royals se sentaban.

it’s Priyanka Chopra not applauding to the Prince’s arrival for me pic.twitter.com/ZFDvw11F11

— ruru 🌻Free Britney (@selg_simp) July 13, 2021