¿Qué dijo el príncipe William cuando vio a Kate Middleton por primera vez?

¿Fue amor a primera vista o un momento casual que sería el comienzo de un cuento de hadas? Te contamos la historia de la primera vez que el príncipe William vio a Kate Middleton.

Resulta que Kate no se sintió cautivada durante su primer encuentro con el futuro rey. De hecho, ella estaba saliendo con alguien más en ese momento y no estaba completamente segura de estar interesada en el príncipe.

Casi todos conocen la historia de cómo Middleton caminó por la pasarela en un desfile de caridad, usando un vestido negro transparente con lencería debajo.

«Wow, es… ¡hermosa!», expresó el príncipe que, a partir de ese momento, quedó flechado y comenzó a perseguir a su futura esposa con la esperanza de iniciar una relación romántica.

De acuerdo a Mirror, William envió señales y «expresó interés» en Middleton durante mucho tiempo. Sin embargo, ella no estaba respondiendo de la misma manera.

De hecho, la futura reina consorte «se hizo la difícil», lo que solo consiguió enamorar aún más al joven príncipe.

Por otro lado, en el documental William & Kate: Too Good to Be True?, un experto en realeza asegura que:«Cuando estaban en la universidad de St. Andrews, buenas fuentes revelaron que Kate era de las pocas chicas que no perseguía a William o intentó llamar su atención”.