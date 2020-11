El royal próximo a cumplir 100 años tiene una larga lista de condecoraciones y títulos. Y como los archivos históricos nos ayudan a recordar y remembrar lo sucedido, la cuenta de la familia real compartió un video de Felipe de Edimburgo en 1948, a la joven edad de 27, ¡arriba de un ring!

Una publicación compartida de The Royal Family (@theroyalfamily) el 4 Nov, 2020 a las 9:44 PST

Un año después de casarse con Isabel II y de convertirse en príncipe consorte, a Felipe lo nombraron patrón del London Federation of Boy’s Club. Hoy en día se llama London Youth, y la federación tiene como objetivo mejorar la ida de los jóvenes londinenses a través de actividades en comunidad, deportes, teatro y educación.

El príncipe sirvió como patrón por 73 años y después pasó el título a su cuarto y último hijo, Eduardo de Wessex. Lo que el video en blanco y negro y de notable antigüedad relata es al grupo de niños en la final del campeonato de box que tomó lugar en el Royal Albert Hall.

Entre el público sale el joven Felipe aplaudiendo y mostrándose «emocionado», como señalan, ante la competencia. Al terminar, se subió al ring para dar el último discurso de la noche.

«Primero que nada, quiero decirles lo mucho que me alegra estar aquí esta noche. En segundo, quisiera decir lo afortunado que me siento de haber sido persuadido para convertirme en patrón del London Federation of Boy’s Club«, dijo Felipe al micrófono.