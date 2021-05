Quién es Lady Victoria Hervey, ex del príncipe Andrés que ‘echa pestes’ al matrimonio Sussex

La aristócrata y socialité de 44 años, Lady Victoria Hervey, tiene sus propios pareceres sobre la familia real británica.

Enterrar el pasado puede ser una tarea inconclusa si se trata de involucrarse en el mundo socialité de Hollywood —o con alguien de la realeza. Quien no ha mantenido un perfil tan bajo, es Lady Victoria Hervey, sexta hija del marqués de Bristol con Yvonne, marquesa de Bristol. Curiosamente, el príncipe Leka de Albania fue uno de sus padrinos. Pero esta figura pública se mantiene al margen de las noticias (Megxit, coronavirus y demás) y no duda en hablar sus opiniones.

La aristócrata que tuvo una breve relación con el príncipe Andrés

Primero que nada, Lady Victoria tuvo una breve relación con el príncipe Andrés, de 1999 al 2000 —cuando ella tenía 23 años y él 39. En 2019 contó a Good Morning Britain sobre su corto tiempo juntos, donde básicamente ‘fue salir varias veces a cenar’.

Y durante esos años, los dosmiles, es cuando, presuntamente, Andrés conoció a Virginia Giuffre, la joven que lo acusó de obligarla a tener relaciones sexuales cuando ella tenía 17 años.

Años después, el royal dijo en entrevista con la BBC que eso no ocurrió, pero su relación con Jeffrey Epstein y este tipo de acusaciones le hicieron retroceder de la vida pública. Sobre la declaración, Lady Victoria dijo: «sí la vi, pero no creo que sea culpable. Creo que el público formó una decisión sobre él hace mucho tiempo, y como no les dio lo que querían (arrepentimiento, culpabilidad), se lo tomaron muy mal».

En el mismo talk show, la aristócrata contó que en 2001, Epstein la invitó por una temporada a su departamento en Manhattan —la «mansión de los horrores» por ser donde traficaba con menores. Victoria reveló que «se sentía observada, había cámaras ocultas», así que a los diez días se fue con una amiga. «Vi cosas, pero no vi la verdad. No tenía idea de qué estaba pasando».

La Lady que no figura con los duques de Sussex

Relacionado o no con su breve vínculo con el príncipe Andrés, este mismo año la socialité asegura que ‘el matrimonio de Harry y Meghan no durará’.

La hija del marqués de Bristol expresó sus opiniones en la revista Closer Magazine. «Creo que el cortejo entre Harry y Meghan fue demasiado corto. Simplemente no lo veo durar».

«Recuerdo que antes de la boda real pensé, ‘se casarán, tendrán hijos y ella querrá irse a América’. Siempre estuvieron viajando, se movieron demasiado rápido».

Apenas en marzo 2020, los duques de Sussex hicieron un torbellino para la familia real debido a las declaraciones que hicieron a Oprah Winfrey. Dieron acusaciones sobre racismo y Harry reveló la poca buena relación que tiene con su papá, el príncipe Carlos.

Esta entrevista fue para Lady Victoria «bastante irreal». Y siguió: «Por la forma en que se hizo, mientras el príncipe Felipe estaba en el hospital literalmente a punto de morir. Me pareció bastante irreal».

Y claro, además de estos controvertidos comentarios, ha tenido otros, como que la vacuna del coronavirus es un complot armado por Bill Gates para disminuir la sobrepoblación.

