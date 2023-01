Marianne 'Mamarazza', la princesa que fotografió a Dalí y Sean Connery (y tiene 102 años)

Felipe, el duque de Edimburgo, fue uno de los contados royals que llegaron al centenario de vida —1921-2021—, junto con la reina Madre, la princesa Alicia y la princesa coreana Yi Hae-won. Y aunque el consorte de Isabel II fue el royal más longevo del Reino Unido en su momento, hay otra figura que se mantiene en todo esplendor a sus 102 años: la princesa Marianne zu Sayn-Wittgenstein-Sayn (a.k.a Mamarazza).

Getty Images

Quién es la princesa Marianna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, royal de 102 años

Marianne, una noble alemana, nació el 9 de diciembre de 1919 en Salsburgo, y es la hija mayor del barón Friedrich Mayr von Melnhof (dueño del castillo Glanegg, ahora mismo en ruinas) y de la condesa Maria-Anna von Meran (hija del conde de Meran, una de las cabezas de la casa de Habsburgo). O sea que Marianne es descendiente del archiduque Johann de Austria por parte de su mamá. Estudió en la escuela de arte de Munich y el resto fue historia.

Se casó a los 23 años con Ludwig 6to príncipe zu Sayn-wittgenstein-Sayn en marzo de 1942. Tuvieron cinco hijos: princesa Yvonne (se casó dos veces y tuvo dos abortos); príncipe Alexander (actual cabeza de la casa principesca Sayn-Wittgenstein-Sayn); princesa Elisabeth (casada con un banquero); princesa Teresa (casada dos veces); y príncipe Peter (casado con la actriz Sunnyi Melles).

Getty Images

Su esposo murió a los 78 años en un accidente vial causado por un conductor ebrio —Ludwig iba caminando en la banqueta frente a su casa cuando lo mataron. Entonces Marianne se hizo cargo de toda la administración en Sayn hasta que su hijo Alexander creció. Así que la princesa decidió empezar su carrera profesional como fotógrafa.

Marianne, la princesa que Carolina de Mónaco apodó como 'mammarazza' en lugar de 'paparazzo'

"Carolina de Mónaco le otorgó el apodo de 'Mamarazza' porque siempre tenía su cámara lista, capturando cada momento", explicaban en una entrevista alemana, "[Marianne] preservó íntimos panoramas del glamuroso mundo de la high society de 1960-1970, siendo gran amiga de Gunter Sachs, Dalí, Karl Lagerfeld, Onassis, Sir Stirling Moss, Sean Connery y más".

'No eres un paparazzo, ¡eres una mamarazza', le dijo Carolina de Mónaco en uno de sus encuentros. También le dicen de cariño 'Manni', y es considerada una mujer alegre y segura de sí misma, según el periódico Die Presse. El medio también cita que Marianne confesó hace 10 años que, "desde que tenía nueve años, he estado tomando fotografías todos los días".

Getty Images

Por mencionar una de sus obras, está el libro ManniFests. Fuschler Lunch 1974-209, donde hay 400 fotografías en los que figuran el rey Juan Carlos, Margaret Thatcher y muchas otras figuras importantes.

'Manni', la princesa de 102 años que rechazó el bótox y sigue llena de energía

"Gracias a mi curiosidad, los días se vuelven más cortos. Cuando despierto me pregunto, ¿a quién conoceré, qué escucharé?": así dijo Marianne en una entrevista para Index Magazine hace 20 años.

Die Press también aseguró que la royal se ha negado a atravesar el bótox y que siempre ha señalado cómo anhelaba llegar a los 100 años. "Afortunadamente nada me duele. Doy la vuelta a la manzana durante una hora todos los días. Y bebo un jerez a la hora del almuerzo", reveló según Ganz Muenchen, y aunque su único lamento es no haber visitado Sudáfrica, Marianne sigue sin jubilarse en corazón del arte de capturar momentos y tener un as bajo la manga con su lente.